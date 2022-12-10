Самая сложная зима: в Червонограде света не бывало 15 часов, а у 70% – отопление на электрике

В Червонограде готовятся к самой сложной зиме последнего десятилетия. Из-за российских террористических обстрелов местные жители находились без электричества 15 часов.

Об этом рассказал мэр Червонограда Андрей Заливский. Он отметил, что лекарства или рецепта от нынешней ситуации никто не имеет. Кроме того, невозможно предусмотреть, какими будут масштаб блекаута и температура воздуха.

"Скажем, нужно ли будет спускать воду из сетей отопления. На каждый случай предусмотрены другие меры, согласно плану, разработанному комиссией ТЭБ и ЧС", – отметил мэр.

По его словам, в городе будут разворачиваться пункты обогрева – на территории общины их будет несколько. Сейчас там размещают соответствующее оборудование.

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В Червонограде не было света 15 часов

Заливский отметил, что никто не знает, какое точное количество оборудования необходимо. Поэтому в Червонограде покупают то, что могут приобрести.

В общем, первым пунктом у нас всегда есть помощь ВСУ, вторым – поддержка внутренне перемещенных лиц. А сейчас третья фаза, и это, замечу, прямые должностные обязанности всех должностных лиц органов местного самоуправления – гражданская защита населения,

– рассказал мэр.

По его словам, сейчас основная часть средств направляется на пункты обогрева, генераторы, снабжение интернетом, связью.

"Люди и сейчас испытывают дискомфорт, когда электроэнергии нет в течение 4 или 8 часов, но надо понимать, что может быть еще хуже. После обстрелов у нас были и такие моменты, что в некоторых районах города не было электроэнергии до 15 часов", – отметил городской голова.

От отопления отсоединены 70% домов.

Он добавил, что котельные без электроэнергии выключались. В Червонограде был такой период, когда отопления не было. Самая критическая ситуация была у жильцов тех домов, где все работает на электричестве, а централизованного отопления нет.

"Но если мы в состоянии войны с таким агрессором, то понимаем, что так просто и быстро ничего не закончится. Поэтому, если мы хотим победить, должны быть солидарными с нашими воинами и быть здесь, в тылу, стойкими и мужественными, чтобы поддержать их", – заявил Заливский.

Он добавил, что в городе достаточно плотная застройка и высокая плотность населения. Есть несколько домов, обогреваемые сугубо на электричестве.

Кроме того, отмечу, что у нас отключено от центрального отопления около 70% домов. Часть людей сделала электроотопление, другие – индивидуальное газовое отопление в многоквартирных домах,

– добавил мэр.

В то же время, все бюджетные учреждения – школы, садики, больницы – обогреваются от центрального отопления.

"Вот как раз сейчас мы передаем один генератор для котельной. Если будет отключение, то в больнице все равно будет электричество и тепло. Жители и сейчас приходят в больницу подзарядить гаджеты, поэтому там стараемся сделать так, чтобы там электричество было всегда", – рассказал городской голова Червонограда.

Когда удастся избавиться от дефицита электроэнергии

Накануне председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что дефицит электроэнергии будет сохраняться в течение всей зимы. На данный момент ситуация в энергосистеме – довольно сложная.

Если исходить из сегодняшней ситуации, из сегодняшнего состава генерации, мы понимаем, что дефицит будет существовать по крайней мере во время осенне-зимнего периода,

– прокомментировал он.

В то же время Кудрицкий заверил, что в ближайшее время удастся вернуться к плановым отключениям света и подавать электричество в дома четко по графикам.