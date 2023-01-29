Энергетики отмечают, что в период действия военного положения и в течение 12 месяцев после его прекращения максимальная продолжительность перерыва в электроснабжении не может превышать 6 часов.

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Чем обусловлены такие изменения

В облэнерго информируют, что причиной такой схемы стали враждебные массированные атаки на энергообъекты. В энергосистеме Украины по-прежнему сохраняется существенный дефицит электрической энергии.

Следовательно, отключение света в Хмельницкой области с 30 января будут происходить с учетом нового распределения.

Обновленые графики отключений света / Фото Хмельницкоблэнерго

Обратите внимание! График почасовых отключений рассчитан на схему "6 на 3", то есть отключения будут продолжаться 6 часов, после чего электрическая энергия будет распределяться 3 часа.

Энергетики уверяют, что как только ситуация в энергосистеме улучшится, а на Хмельницкую область доведут больший лимит, то график почасовых отключений будет изменен под схему "4 на 4" или "4 на 12". Следует добавить, что погрешность при переключении очередей возможна в пределах 20-40 минут.

Жителей области просят с пониманием отнестись к ситуации, ведь не всем оборудованием можно управлять дистанционно, часто оперативно-выездным бригадам необходимо доехать до энергообъекта и выполнить оперативные переключения с соблюдением требований охраны труда.

Ситуация со светом в Украине: коротко