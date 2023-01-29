Енергетики зауважують, що у період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення, максимальна тривалість перерви в електропостачанні не може перевищувати 6 годин.
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Чим зумовлені такі зміни
В обленерго інформують, що причиною такої схеми є ворожі масовані атаки на енергооб'єкти. В енергосистемі України досі зберігається суттєвий дефіцит електричної енергії.
Відтак, відключення світла у Хмельницькій області з 30 січня відбуватимуться із врахуванням нового розподілу.
Оновлені графіки відключень світла / Фото Хмельницькобленерго
Енергетики запевняють, що як тільки ситуація в енергосистемі покращиться, а на Хмельницьку область доведуть більший ліміт, то графік погодинних відключень буде змінено під схему "4 на 4" або ж "4 на 12". Варто додати, що похибка при перемиканні черг можлива в межах 20-40 хвилин.
Жителів області просять з розумінням поставитись до ситуації, адже не всім обладнанням можна керувати дистанційно, досить часто оперативно-виїзним бригадам необхідно доїхати до енергооб'єкта та виконати оперативні перемикання з дотриманням вимог охорони праці.
Ситуація зі світлом в Україні: коротко
- Під час останньої масованої атаки 26 січня росіяни пошкодили 5 високовольтних підстанцій.
- Станом на 28 січня споживання електроенергії в Україні дещо зменшилось. Однак дефіцит в енергосистемі залишається значним. Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.
- Також енергетики намагаються відновити об'єкти енергетичної інфраструктури, які окупанти пошкодили під час масованої атаки 26 січня. Наразі найскладніша ситуація залишається в Одеській області – там через значні пошкодження відновлення планової схеми живлення потребує більше часу, ніж раніше.
- За інформацією ДТЕК, до завершення ремонтних робіт Одеська область не зможе повернутись до стабілізаційних графіків. Енергетики наголошують, що руйнування дуже значні. Роботи з відновлення можуть тривати до кінця січня.
- Нагадаємо, що у матеріалі 24 Каналу ви можете переглянути графіки вимкнень світла у вашій області.