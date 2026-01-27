Внутренняя генерация отсутствует, – эксперт сказал, в каких областях худшая ситуация с энергетикой

С началом похолодания в Украине, Россия оказывает террор против гражданского населения нашего государства, атакуя энергетику. Такая ситуация вызывает много трудностей. Особенно это касается областей, которые россияне длительное время обстреливали, рассчитывая на полный коллапс.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал 24 Каналу, что еще с августа 2025 года оккупанты атаковали определенные регионы, чтобы максимально повредить их инфраструктуру. Именно там ситуация сейчас самая сложная ситуация.

Смотрите также Ограничения для всех групп в течение суток: как будут выключать свет в Одесской области 28 января

В каких областях самая сложная ситуация со светом?

Александр Харченко подчеркнул, что, в целом, в Украине ситуация с энергетикой контролируемая. Однако Киевщина, Одесская область, Днепр и Кривой Рог стали главной целью для врага. Именно там энергетика понесла наибольшие поражения.

Прежде всего ситуация сложная в Киеве, где из-за атаки отсутствует внутренняя генерация, которая составляла 40 – 50% киевского электрического баланса. Сейчас ее просто не существует, нет в сети. Восстановление этих мощностей точно займет довольно долгое время. Речь не идет о неделях – речь идет о месяцах,

– отметил он.

Однако все прилагают максимум усилий, что эти трудности удалось пройти. Но, по словам директора Центра исследований энергетики, несмотря на сложности, россияне не достигли того эффекта, на который рассчитывали. Ситуация действительно сложная, но не катастрофическая.

Во время последних массированных атак по энергетике, наши силы ПВО не имели достаточно ракет, чтобы отражать удары. Сейчас эта ситуация, вероятно, изменилась. Поэтому, по мнению Харченко, противодействие вражескому оружию будет снова эффективным.

Это будет означать, что учитывая темпы восстановления, где-то через неделю мы будем иметь более-менее стабильные графики. Ситуация шаг за шагом будет улучшаться. Конечно, мы не застрахованы от новых массированных атак и от их последствий. Но умеренно-оптимистический прогноз выглядит следующим образом,

– подчеркнул он.

Кроме того, со временем будет становиться теплее и исчезнет потребность потреблять много электричества. Это также должно повлиять на ситуацию в городах, энергетика которых пострадала больше всего.

В Украине проблемы с энергетикой: последние новости