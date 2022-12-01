Стабилизационные отключения в столице не действуют. Так что угадать, когда именно выключат свет в вашем доме, пока сложно.

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Мы стараемся как можно быстрее вернуться к отключениям по графику, но действуем в соответствии с ситуацией в энергосистеме,

– отметили в ДТЭК.

Какая ситуация со светом в Киеве

30 ноября гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил, что теперь в столице будут выключать свет даже в тех домах, которые расположены на одной линии с объектами критической инфраструктуры.

Кстати, время экстренных отключений уже сократили до 7 часов в сутки. Раньше было 9 часов.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 30 ноября рассказал, где в Украине самая тяжелая ситуация с электроэнергией. По его словам, речь идет о Киеве и области, а также о Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Глава Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус сообщил, что полностью восстановить энергосистему Украины за эту зиму не удастся. Это невозможно даже с помощью западных партнеров.

Обратите внимание! Министр энергетики Герман Галущенко анонсировал переход к стабилизационным отключениям света. Он подчеркнул, что ситуация в энергетической системе улучшается каждый день. Если новых обстрелов инфраструктуры не будет, то в ближайшее время свет в Украине будут подавать по графикам.

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