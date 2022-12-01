Стабілізаційні відключення у столиці не діють. То ж вгадати, коли саме вимкнуть світло у вашому будинку, наразі складно.

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Ми намагаємось якнайшвидше повернутись до відключень по графіку, але діємо відповідно до ситуації в енергосистемі,

– наголосили в ДТЕК.

Яка ситуація зі світлом у Києві

30 листопада гендиректор Yasno Сергій Коваленко заявив, що тепер у столиці вимикатимуть світло навіть у тих будинках, які розташовані на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури.

До речі, час екстрених відключень вже скоротили до 7 годин на добу. Раніше було 9 годин.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 30 листопада розповів, де в Україні найважча ситуація з електроенергією. За його словами, мовиться про Київ та область, а також про Вінницьку, Львівську, Одеську, Хмельницьку і Черкаську області.

Голова Комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус повідомив, що повністю відновити енергосистему України за цю зиму не вдасться. Це неможливо навіть з допомогою західних партнерів.

Зверніть увагу! Міністр енергетики Герман Галущенко анонсував перехід до стабілізаційних відключень світла. Він наголосив, що ситуація в енергетичній системі покращується кожного дня. Якщо нових обстрілів інфраструктури не буде, то вже найближчим часом світло в Україні подаватимуть за графіками.

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