В Киеве вводят экстренные отключения света

В Украине, в том числе и в столице, вынуждены прибегать к экстренным отключениям света. Все – из-за критических повреждений энергосистемы в результате ракетных обстрелов.

При этом графики стабилизационных отключений пока действовать не будут. Об этом заявили в ДТЭК Киевские электросети.

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Почему вводят экстренные отключения света

Экстренные отключения света в Киеве внедряют уже не впервые. Это необходимо сделать по двум причинам:

чтобы сбалансировать энергосистему,

во избежание аварий на оборудовании.

Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию,

– призвали в компании.

Такие отключения внедряют 18 ноября по распоряжению НЭК "Укрэнерго".

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В КГГА подчеркнули, что во время отключения света, без питания, электросирены не работают. А потому необходимо позаботиться о другом источнике оповещения. Им может быть интернет или радио.

Так, власти рекомендуют использовать:

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К сожалению, из-за постоянных обстрелов энергосистемы украинцам нужно готовиться к возможным более длительным отключениям электроэнергии. Речь идет о вероятности того, что света может не быть и по несколько дней.

Кроме электроэнергии, у украинцев может пропасть также и отопление. Из-за такой угрозы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал местных выехать из города на зиму. Ведь в таких условиях зимовать в многоэтажках будет сложно.

Заметим, что враг пытается влиять на украинцев самыми разнообразными способами, в том числе и через панику. Так, недавно в сомнительных телеграм-каналах начала распространяться информация от якобы "Укрэнерго" о полном или частичном обесточивании страны. Однако в самой компании таких заявлений не делали.

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