В Киеве вводят экстренные отключения света
Источник:ДТЭК Киевские электросети
В Украине, в том числе и в столице, вынуждены прибегать к экстренным отключениям света. Все – из-за критических повреждений энергосистемы в результате ракетных обстрелов.
При этом графики стабилизационных отключений пока действовать не будут. Об этом заявили в ДТЭК Киевские электросети.
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Почему вводят экстренные отключения света
Экстренные отключения света в Киеве внедряют уже не впервые. Это необходимо сделать по двум причинам:
- чтобы сбалансировать энергосистему,
- во избежание аварий на оборудовании.
Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию,
– призвали в компании.
Такие отключения внедряют 18 ноября по распоряжению НЭК "Укрэнерго".
Как будет действовать оповещение о воздушной тревоге
В КГГА подчеркнули, что во время отключения света, без питания, электросирены не работают. А потому необходимо позаботиться о другом источнике оповещения. Им может быть интернет или радио.
Так, власти рекомендуют использовать:
- приложение "Киев Цифровой",
- телеграм-канал КГГА,
- радио "Киев" 98 FM,
- "Украинское радио" 105 FM.
Выключение света в Украине: последние новости
- К сожалению, из-за постоянных обстрелов энергосистемы украинцам нужно готовиться к возможным более длительным отключениям электроэнергии. Речь идет о вероятности того, что света может не быть и по несколько дней.
- Кроме электроэнергии, у украинцев может пропасть также и отопление. Из-за такой угрозы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал местных выехать из города на зиму. Ведь в таких условиях зимовать в многоэтажках будет сложно.
- Заметим, что враг пытается влиять на украинцев самыми разнообразными способами, в том числе и через панику. Так, недавно в сомнительных телеграм-каналах начала распространяться информация от якобы "Укрэнерго" о полном или частичном обесточивании страны. Однако в самой компании таких заявлений не делали.
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