Почему в Киеве самая сложная ситуация с электроснабжением: энергетик назвал 3 фактора

После того, как Россия решила терроризировать украинцев уничтожением энергетической инфраструктуры, больше всего досталось столице Украины. Ситуация с графиками отключения света постоянно меняется после каждого обстрела, как оказалось, это зависит от нескольких факторов.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике центра Разумкова Максим Белявский. По его словам, есть по меньшей мере 3 фактора, которые влияют на ситуацию в Киеве.

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Почему в Киеве тяжелая ситуация

Как отметил эксперт по энергетике, во-первых, на текущую ситуацию с электроснабжением Киева и области влияет, что этот регион один из крупнейших регионов по потреблению.

Во-вторых, враг обстреливал энергетические объекты, находящиеся в Киевской области

Третьей причинной Максим Белявский назвал технологический фактор. Дело в том, что в Киевской области несколько отличные технологические схемы электроснабжения от других областей.

Эксперт по энергетике назвал 3 фактора, из-за которых Киев страдает от нехватки электричества: смотрите видео

Например, эксперт приводит ситуацию с нерабочей Чернобыльской АЭС, работа которой предусмотрена для Киевской области.

Само отсутствие Чернобыльской АЭС, как это проектировалось еще в советское время, даже ее отсутствие и выбытие с 1986 года тоже влияет на работу магистральных линий электропередач, что в совокупности с другими факторами является определяющим влиянием непосредственно на баланс электрической энергии в Киевской области.

– сказал Белявский.

Какая ситуация со светом в Киеве