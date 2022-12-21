Ситуация со светом в Киеве – самая сложная в стране: в YASNO назвали причины

В Киеве ситуация с электроснабжением остается самой сложной. Причиной тому значительные повреждения сети, вызванные российскими обстрелами.

Об этом заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко. По его словам, некоторые абоненты получают электроэнергию 5 часов в сутки, некоторые 2 – 3 часа, а есть и такие, у которых до сих пор нет света последнего обстрела России.

Обратите внимание "Это в лучшем случае": сколько часов в сутки будет светло в Киеве

Какая ситуация в Киеве

Сергей Коваленко подчеркнул, что Киев не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования. Гендиректор YASNO выделил 3 основные проблемы:

Сейчас проблемой столицы является не генерация, а именно сеть, ведь 60% трансформаторов повреждены по причине российских обстрелов.

В Киеве линии питания не линейны и они не всегда логичны с точки зрения карты и районов. Потому и возможны такие случаи, что среди 10 домов может быть 1 без электроэнергии.

Сейчас электричества работают над ремонтами и новыми схемами перезаживления с использованием доступного оборудования.

Гендиректор YASNO отметил, что ситуация в столице может улучшиться, когда завершатся ремонтные работы и когда схема перезаживления заработает. Однако ситуация, к сожалению, с такой же вероятностью может стать хуже, если враг повредит 40% сети, которые сейчас работают.