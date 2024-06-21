Внезапно несколько европейских стран остались без электричества: в чем причина

В нескольких европейских странах произошел массовый блэкаут. Так, они остались без электроэнергии.

Серьезное отключение электричества испытали Босния, Албания, Черногория и адриатическое побережье Хорватии. Об этом 21 июня сообщило издание Reuters.

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Несколько европейских стран остались без электричества

Столица Боснии и Герцеговины Сараево и города Баня-Лука и Мостар остались без электричества. Местные СМИ сообщили об отключении электроэнергии по всей стране.

В сообщении говорится, что движение в хорватском прибрежном городе Сплит остановилось после того, как перестали работать светофоры. По всему городу были слышны сирены машин скорой помощи.

Энергетическая компания Хорватии HEP заявила, что отключение электроэнергии в некоторых частях страны было вызвано "международными сбоями, которые затронули несколько стран".

"Хорватский оператор транспортной системы проводит анализ с системными операторами соседних стран, чтобы определить причину", – добавила HEP.

Там заявили, что запустили все свои производственные мощности, чтобы обеспечить "поставки в кратчайшие сроки".

Дистрибьютор электроэнергии Черногории CEDIS отметил, что "сбои в сети" привели к отключению электроэнергии в большей части страны.

Албанский телеканал Top Channel сообщил, что ряд городов, в частности в столице Тиране, остались без электричества. Ссылаясь на источники, он сообщил, что причиной обесточивания стала неисправность интерконнектора в Черногории.