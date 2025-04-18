Часть Одессы осталась без света, отключения возможны в Ровно: какая причина

Часть жителей в Одессе осталась без электроэнергии. Отключения света также могут быть и в Ровно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета и Ровенскую ОГА.

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Отключение света в Одессе и Ровно

В части Одессы в пятницу, 18 апреля, до вечера не будет света. Причиной отключения электроэнергии является проведение плановых работ ДТЭК.

По некоторым улицам не будет света до 17:00, а иногда и до 19:00.

Так, адреса, по которым нет света в Одессе, можно посмотреть здесь.

В Ровенской ОГА сообщили, что в части областного центра сегодня возможно отключение света. Глава ОВА указал, что причиной этого являются аварийно-восстановительные работы на подстанции.

Так, обесточивание может коснуться микрорайонов Юбилейный, Тынное, Сентябрьское, Басов Кут.

Кроме этого, возможны перепады напряжения в сети. Александр Коваль отмечает, что завершить работы энергетики планируют до 13:00.

Напомним, что недавно из-за непогоды 50 населенных пунктов Львовской области полностью или частично оказались без света. В частности, из которых 17 полностью были без света, 33 – частично.