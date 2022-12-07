Уже ночью в Одессе у всех появится свет: обещают не выключать в течение суток
Источник:телеграмм Максима Марченко
Россия продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Поэтому украинцы почти всех областей временно живут без света, тепла или воды.
Ночью Одесса будет со светом
Сложная ситуация и в Одесской области. Впрочем, глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что уже сегодня ночью в Одессе у всех появится свет.
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В ДТЭК и Укрэнерго появилась возможность переподключить схему питания, чтобы уже этой ночью обеспечить электроэнергией всех потребителей города Одесса и Одесского района,
– заявил Марченко.
В своем видеообращении он добавил, что свет не будут выключаться в течение суток, чтобы прогреть город.
ДТЭК возобновляет электроснабжение
Кроме того, спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук также опубликовал соответствующее видео в своем телеграмм-канале.
В нем один из работников ДТЭК подчеркивает, что дела на энергетическом фронте по состоянию на данный момент сложны, но они работают и возобновляют линии электропередач, чтобы вернуть свет ко всем.
Смотрите видео:
Отключение света в Украине: последние новости
- В "Укрэнерго" сообщили, что в энергосистеме Украины до сих пор есть дефицит. В регионах, где превышают лимиты потребления электроэнергии, вводят аварийные отключения. В настоящее время идет поэтапное возобновление инфраструктуры после российской ракетной атаки.
- На атомных станциях Украины загружают блоки, отключаемые из-за повреждений электросетей.
- Гендиректор Yasno Сергей Коваленко предупредил, что в режиме отключения света украинцам придется жить до весны 2023 года.
- Кстати, утром 6 декабря секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что после ракетной атаки самые большие проблемы со светом будут в Одесской области.
- На сегодняшний день Укрэнерго анонсировали массовые отключения света, поскольку в энергосистеме ожидают больший дефицит, чем до обстрела 5 декабря.