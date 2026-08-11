Об этом сообщает официальный канал ДТЭК.

Что известно о ситуации с электроснабжением в Одессе?

После массированной атаки ночью 9 августа специалистам удалось восстановить электроснабжение в большинстве домов одесситов. Однако ремонтные работы все еще продолжаются, и около 2,6 тысячи семей в Пересыпском районе города пока остаются без света. В настоящее время ремонтные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение во всех домах.

В ДТЭК отметили, что значительная часть Одессы и области в настоящее время получает электроэнергию по временным схемам питания. Из-за летней жары сети не могут передавать весь необходимый объем электроэнергии, поэтому во избежание масштабных аварий и повреждения оборудования энергетики вынуждены прибегать к экстренным отключениям.

Жителей призывают экономно расходовать электроэнергию и включать мощные приборы по очереди, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки с 17:00 до 23:00.

Напомним, в результате массированной ночной атаки России на Одессу повреждена энергетическая инфраструктура, из-за чего часть города осталась без света. Впоследствии около 90 тысяч абонентов заживили, однако в некоторых районах еще продолжаются ремонтные работы. Также были перебои с водой и мобильной связью.

Отметим, из-за перебоев с электро- и водоснабжением в Одессе изменялся режим работы детсадов. В частности, при наличии необходимых условий заведения работали в обычном режиме или дежурными группами, а если все необходимое отсутствовало – дистанционно.

На утро 10 августа из-за российских атак зафиксировали новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. Однако самой сложной оставалась ситуация в Одесской области, где продолжаются восстановительные работы после массированного удара.