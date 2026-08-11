Про це повідомляє офіційний канал ДТЕК.

Що відомо про ситуацію зі світлом в Одесі?

Після масованої атаки вночі 9 серпня фахівцям вдалося повернути електроенергію у більшість домівок одеситів. Проте ремонти все ще тривають, і близько 2,6 тисячі родин у Пересипському районі міста поки що залишаються без світла. Наразі ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше заживити всі домівки.

У ДТЕК зазначили, що значна частина Одеси та області наразі отримує електроенергію за тимчасовими схемами живлення. Через літню спеку мережі не можуть передавати весь необхідний обсяг електроенергії, тому для уникнення масштабних аварій і пошкодження обладнання енергетики вимушені застосовувати екстрені відключення.

Жителів закликають ощадливо споживати електрику та вмикати потужні прилади по черзі, особливо у вечірні пікові години з 17:00 до 23:00.

Нагадаємо, унаслідок масованої нічної атаки Росії на Одесу пошкоджено енергетичну інфраструктуру, через що частина міста залишилася без світла. Згодом, близько 90 тисяч абонентів заживили, однак у деяких районах ще тривають ремонтні роботи. Також були перебої з водою та мобільним зв'язком.

Зазначимо, через перебої з електро- та водопостачанням в Одесі змінювався режим роботи дитсадків. Зокрема, за наявності необхідних умов заклади працювали у звичайному режимі або черговими групами, а якщо все необхідне було відсутнє – дистанційно.

На ранок 10 серпня через російські атаки зафіксували нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Проте, найскладнішою залишалася ситуація на Одещині, де тривають відновлювальні роботи після масованого удару.