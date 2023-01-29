Свет есть по 3 – 6 часов в сутки: как в Одесской области преодолевают последствия ракетной атаки

Во время массированной ракетной атаки 26 января россияне повредили энергетические объекты в Одесской области. В регионе до сих пор ликвидируют последствия попадания вражеских ракет.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он напомнил, что 26 января в Одесской области в результате ракетных обстрелов подверглись разрушениям 2 объекта энергетической инфраструктуры.

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Ситуация с энергоснабжением в регионе до сих пор остается очень сложной.

"Включение (света – 24 Канал) есть по 3 – 6 часов в сутки. На сегодняшний день, к сожалению, такая ситуация – реалии для Одессы и жителей Одесского района", – сказал Братчук.

Ситуация с электроснабжением в Одесской области

По его словам, более того, есть определенная генерация электроэнергии в Одесском районе. Но из-за повреждений энергетической инфраструктуры ее не могут доставить потребителям.

Мы вынуждены передавать на другие территориальные громады электроэнергию от той же ТЭЦ, которая в Одесском районе, чтобы не терять эту генерацию,

– отметил представитель Одесской ОВА.

Он отметил, что сейчас использовать эти мощности сами Одесса и Одесский район не могут, потому что сначала нужно ликвидировать последствия ракетной атаки.

"Сегодня, мягко говоря, некомфортно. Но полностью заживлена критическая инфраструктура, есть водоснабжение и водоотвод. Все большие котельные работают", – подчеркнул Братчук.

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"Надо потерпеть несколько дней"

Он добавил, что с малыми котельными есть определенные проблемы из-за дефицита электроэнергии. Представитель Одесской ОВА подчеркнул, что такая ситуация – временная.

"Надо потерпеть минимум несколько дней. Более 200 аварийных бригад работают круглосуточно, несмотря на мороз и мокрый снег. Последствия ракетной атаки ликвидируются, но нужно будет терпеть", – сказал Братчук.

Пробка на трассе Одесса – Рени

Представитель Одесской областной военной администрации также рассказал, что 29 января в Одесской области продолжается снегопад. Из-за снега и гололеда на одной из дорог в области образовалась большая пробка.

Были определенные проблемы на трассе Одессы – Рени в направлении Бухареста. С 13:00 там открывается движение для грузовых автомобилей,

– сообщил Братчук.

Он добавил, что проезд по остальным дорогам на территории области вполне возможен.

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