Про це 24 Каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він нагадав, що 26 січня в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу зазнали руйнувань 2 об'єкти енергетичної інфраструктури.

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Ситуація з енергопостачанням у регіоні досі залишається вкрай складною.

"Включення (світла – 24 Канал) є по 3 – 6 годин на добу. На сьогодні, на жаль, така ситуація – реалії для Одеси та жителів Одеського району", – сказав Братчук.

Ситуація з електропостачанням в Одеській області

За його словами, ба більше, є певна генерація електроенергії в Одеському районі. Але через пошкодження енергетичної інфраструктури її не можуть доставити до споживачів.

Ми змушені передавати на інші територіальні громади електроенергію від тієї ж ТЕЦ, яка в Одеському районі, щоб не втрачати цю генерацію,

– зауважив речник Одеської ОВА.

Він зазначив, що зараз використовувати ці потужності самі Одеса та Одеський район не можуть, тому що спершу потрібно ліквідувати наслідки ракетної атаки.

"Сьогодні, м'яко кажучи, некомфортно. Але повністю заживлена критична інфраструктура, є водопостачання та водовідведення. Всі великі котельні працюють", – наголосив Братчук.

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"Треба потерпіти кілька днів"

Він додав, що з малими котельнями є певні проблеми через дефіцит електроенергії. Речник Одеської ОВА наголосив, що така ситуація – тимчасова.

"Треба потерпіти мінімум кілька днів. Понад 200 аварійних бригад працюють цілодобово, попри мороз та мокрий сніг. Наслідки ракетної атаки ліквідовуються, але треба буде терпіти", – сказав Братчук.

Затор на трасі Одеса – Рені

Речник Одеської обласної військової адміністрації також розповів, що 29 січня в Одеській області триває снігопад. Через сніг та ожеледицю на одній з доріг в області утворився великий затор.

Були певні проблеми на трасі Одесі – Рені у напрямку Бухареста. З 13:00 там відкривається рух для вантажних автомобілів,

– повідомив Братчук.

Він додав, що проїзд по решті доріг на території області цілком можливий.

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