В Одессе електросеть не выдержала роста потребления: что в городе со светом
- В Одессе после массированной атаки тысячи семей были без света.
- В Пересыпском районе резкий рост потребления привел к выходу из строя трех кабельных линий.
В ночь на 6 декабря Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в Одесской области. В регионе – перебои в поставках электричества и тепла.
В течение дня энергетикам удалось перезапитать почти 30 тысяч домохозяйств в Одессе, передает 24 Канал со ссылкой на главу МВА Сергея Лысака.
Что известно о ситуации со светом в Одессе?
Между тем в Пересыпском районе до сих пор без света остаются около 16,8 тысяч семей.
После частичного восстановления электричества резко возросло потребление, сеть не выдержала, и вышли из строя три кабельные линии.
Энергетики уже на месте, работают все бригады и техника, ремонт продлится всю ночь. Специалисты работают на пределе своих возможностей.
Напомним, что ночьюпротивник атаковал Одесскую область дронами и ракетами. Вражеский удар повредил энергообъект. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Что известно о последствиях ночной атаки на Украину?
- В ночь на 6 декабря Россия запустила более 700 средств воздушного нападения. Под основным ударом оказалась энергетическая инфраструктура Украины в 8 областях, в частности в Киевской, Черниговской, Одесской и Львовской областях.
- Украинская ПВО сбила 29 из 34 крылатых ракет – это очень высокий результат. С баллистикой ситуация сложнее из-за широкой географии ударов: попали по Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях. Россия также запустила более 200 "Шахедов", и многие из них уничтожили дронами-перехватчиками – инновационным методом.
- В результате массированной атаки 6 декабря атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации. В нескольких регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии.
- Россияне ударили по железнодорожной узловой станции Фастов, здание разрушено.