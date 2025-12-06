В Одессе електросеть не выдержала роста потребления: что в городе со светом

В ночь на 6 декабря Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в Одесской области. В регионе – перебои в поставках электричества и тепла.

В течение дня энергетикам удалось перезапитать почти 30 тысяч домохозяйств в Одессе, передает 24 Канал со ссылкой на главу МВА Сергея Лысака.

Что известно о ситуации со светом в Одессе?

Между тем в Пересыпском районе до сих пор без света остаются около 16,8 тысяч семей.

После частичного восстановления электричества резко возросло потребление, сеть не выдержала, и вышли из строя три кабельные линии.

Энергетики уже на месте, работают все бригады и техника, ремонт продлится всю ночь. Специалисты работают на пределе своих возможностей.

Напомним, что ночьюпротивник атаковал Одесскую область дронами и ракетами. Вражеский удар повредил энергообъект. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Что известно о последствиях ночной атаки на Украину?