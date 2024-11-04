До 20 часов без света: в Politico озвучили худший сценарий с отключениями зимой

Зима 2024 – 2025 года может стать одной из самых сложных. Россия продолжает обстреливать Украину, и если Кремль атакует атомные электростанции, то света может не быть до 20 часов в сутки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico. Такие выводы журналисты западного СМИ сделали после того, как пообщались с директором Центра исследований энергетики Александром Харченко.

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В СМИ назвали худший сценарий с отключениями света

Россия не прекращает атак на территорию Украины. После 9 массированных ракетных ударов украинская энергосистема в основном зависит от ядерной инфраструктуры.

Politico пишет, что в случае российских ударов по атомным электростанциям Украина может столкнуться с отключениями света по 20 часов в сутки. Харченко добавил, что такие длительные отключения могут быть и в случае, если температура воздуха упадет до -10 градусов мороза.

В то же время Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины, имеет более оптимистичные прогнозы. Эксперт считает, что несмотря на потерю 9 гигаватт мощностей производства, Украина сможет столкнуться с отключениями 8 – 14 часов в сутки. Такой сценарий Рябцев считает наиболее реалистичным.

В СМИ добавляют, что длительные отключения зимой в Украине станут новым испытанием и для Европы, ведь поток беженцев может существенно возрасти.

Вместе с тем в ДТЭК ранее сообщили, что Украина может пройти зиму и с минимальными отключениями или вообще без них. Такой сценарий возможен в случае, если энергообъекты будут защищены от российских атак, а последствия – будут незначительными.