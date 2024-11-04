Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico. Такі висновки журналісти західного ЗМІ зробили після того, як поспілкувалися з директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком.

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У ЗМІ назвали найгірший сценарій з відключеннями світла

Росія не припиняє атак по території України. Після 9 масованих ракетних ударів українська енергосистема здебільшого залежить від ядерної інфраструктури.

Politico пише, що у випадку російських ударів по атомних електростанціях, Україна може зіткнутися з відключеннями світла по 20 годин на добу. Харченко додав, що такі тривалі відключення можуть бути й у випадку, якщо температура повітря впаде до -10 градусів морозу.

Водночас Генадій Рябцев – головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України – має більш оптимістичні прогнози. Експерт вважає, що попри втрату 9 гігаватів потужностей виробництва, Україна зможе зіткнутися з відключеннями 8 – 14 годин на добу. Такий сценарій Рябцев вважає найбільш реалістичним.

У ЗМІ додають, що тривалі відключення взимку в Україні стануть новим випробуванням і для Європи, адже потік біженців може суттєво зрости.

Разом з тим, у ДТЕК раніше повідомили, що Україна може пройти зиму і з мінімальними відключеннями, або взагалі без них. Такий сценарій можливий у випадку, якщо енергооб'єкти будуть захищені від російських атак, а наслідки – будуть незначними.