После "хлопков" на ГРЭС в Ростовской области без света было 360 тысяч россиян

Из-за пожара на Новочеркасской электростанции в Ростовской области без света остались 364 тысячи потребителей.

Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев, информирует 24 Канал. Пожар на ДРЭС произошел после громких "хлопков".

Смотрите также Дроны долетают до Рублевки и Кремля, – Игнат высмеял "эшелонированную ПВО" врага

В Ростовской области было ограничено ориентировочно 364 тысячи потребителей,

– написал российский губернатор.

Правда, он отметил, что под ограничения не подверглись критические объекты, такие как, например, больницы.



Губернатор успокоил, что ведется поэтапное подключение потребителей. Пообещал, что он будет проходить в круглосуточном режиме.

В Ростовской области исчезал свет из-за "хлопка" / Скриншот из телеграммы российского губернатора

Что же произошло

14 июня в Ростовской области страны-террориста России после взрыва вспыхнула Новочеркасская государственная районная электростанция (ГРЭС).

Известно, что в результате взрыва пострадали три человека. А вот что стало причиной взрыва, не сообщают.

Впоследствии губернатор опроверг информацию о пострадавших. Мол, все под контролем. Но, что тут скажешь, у россиян, несмотря на то, что вечно кто-то курит не в тех местах, ничего не происходит.

А вот местным жителям все время слышится и привидится какой-то "хлопок" и "хлопки".