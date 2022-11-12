В Центре и Востоке 13 ноября будут плановые отключения света

В Центре и Востоке Украины снова ввели плановые отключения энергии. Они будут действовать в столице и еще в 8 областях.

Плановые отключения в Центре и Востоке будут действовать с 00:00 до 24:00. Людей, у которых будет электроэнергия, призывают максимально экономить ее.

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В каких регионах будут действовать отключения света

Плановые отключения 13 ноября будут действовать в:

Киеве,

Киевской области,

Черниговской области,

Черкасской области,

Житомирской области,

Сумской области,

Харьковской области,

Полтавской области,

Донецкой области.

В других областях Украины отключения не прогнозируются.

Почему снова будут выключать свет

В "Укрэнерго" отметили, что какие-либо ограничения потребления электроэнергии в украинских городах являются следствием повреждения части энергосистемы российскими ракетами и дронами.

Ремонтные бригады работают круглосуточно, но для восстановления высокотехнологичного оборудования требуется время. Не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления,

– сказали в ведомстве.

Укрэнерго призывает всех украинцев не пользоваться энергоемкими приборами в промежутке между 6:00 – 09:00, а также между 17:00 и 23:00.

Как экономить электроэнергию каждый день / Инфографика 24 канала