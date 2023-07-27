У Зеленского предупредили, к какой ситуации со светом готовиться зимой

Россия и дальше планирует делать все для того, чтобы нанести наибольший вред гражданскому населению Украины. Так что и в осенне-зимний период этого года возможны новые массированные атаки на энергетическую инфраструктуру.

Уже не первый месяц Украина делает все для того, чтобы энергетическая система была готова к вероятным обстрелам России. Для этого предпринимаются конкретные шаги. Детальнее об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Как Украина готовится к зиме

В Украине уже готовятся к возможным сложностям с электроснабжением из-за возобновления российских обстрелов. Энергетический штаб сейчас работает по полной. В этом помогают выделенные средства как из украинского бюджета, так и зарубежные инвестиции.

Есть другое видение того, как нужно защищать инфраструктуру, особенно магистральную. Потому что ключевые удары идут не по атомной генерации, а по ГЭС, ТЭЦ и трансформаторам,

– заметил Михаил Подоляк.

Прошлой осенью – зимой россияне в основном били по ТЭЦ или ГЭС крылатыми ракетами, а вот дронами удары наносили по трансформаторам. Они являются продуктом использования раз в 10-20 лет, поэтому их нельзя найти в широком распространении на рынке, как, например, генераторы.

Более того, энергетические системы не зарывались ни в Украине, ни в Соединенных Штатах, ни в Европе, ведь никто не считал, что современная война может идти из-за атаки на энергетическую инфраструктуру.

"Сегодня мы это понимаем. А потому энергетический штаб четко оценивает риски. Мы ищем возможности кое-что изготовить, кое-что закупить с точки зрения трансформаторов. Строим разные способы дополнительной защиты, в том числе мобильной", – подчеркнул Подоляк.

В частности, говорится о зенитных пулеметах, которые могут защитить объекты энергетической инфраструктуры.

Павербанки прятать не нужно

Подготовка к возможным атакам продолжается в полную силу. Однако при этом следует понимать, что стартовые позиции в этом году значительно хуже прошлогоднего. Ведь тогда была полноценная сбалансированная система, бесперебойно работавшая десятки лет.

Россия вывела энергетические системы из ЗАЭС, огромный объем мегаватт. Кроме того, она нанесла основные удары по магистральной сети. Поэтому стартовые позиции хуже, но осознание рисков – гораздо лучше,

– отметил Подоляк.

При этом, пока не закончится война, советник главы ОП советует далеко не прятать вещи, позволяющие нам выжить. Речь идет, в частности, о павербанках, экофлоу и других средствах, которые стали критически важными для украинцев во время зимы в прошлом году.

"17 месяцев или еще какое-то количество месяцев, которые нам понадобятся для того, чтобы довести эту войну до конца, будут однотипными. Россия будет не обращать внимания на международное право, снова бить по гражданскому населению", –подчеркнул советник председателя ОП.

Для России больше не главное выиграть эту войну, они давно поняли, что это невозможно. Вместо этого главной целью стало максимально нанести вред гражданским. Если раньше россияне еще маскировали свои террористические атаки под удары "по военным объектам", то сейчас они откровенно признаются, что бьют по мирному населению.

Какая ситуация с энергетикой в Украине

В результате российских обстрелов в прошлом году больше всего пострадали маневровые мощности. То есть, ТЭС, ГЭС и ГАЭС, которыми покрываются пики потребления. К сожалению, их доступная установленная мощность сократилась на 68% по состоянию на 30 апреля.

Серьезно пострадала и инфраструктура передачи электроэнергии. Однако из 42 высоковольтных подстанций "Укрэнерго", которые поразили россияне в прошлом году, 29 были восстановлены полностью, 13 частично. Они работают с ограничениями.

Кстати, в "Укрэнерго" не исключают, что осенне-зимний период снова может быть с блекаутами. В то же время в компании заверили, что сеть будет работать без ограничений во время следующего отопительного периода.

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