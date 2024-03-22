Массированный удар по энергетике Украины: в каких городах нет света

Утром 22 марта российские оккупанты нанесли очередной удар по энергоструктуре Украины. В результате удара зафиксированы проблемы со светом в ряде регионов государства.

В частности, оккупанты ударили по крупнейшей ГЭС в Украине – Днепровской, там вспыхнул пожар. Какова ситуация с энергоснабжением в разных регионах Украины – информирует 24 Канал.

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Харьков

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российская армия нанесла более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры Харькова.

Город фактически полностью без света. Все экстренные службы уже работают. Следите за обновлением информации,

– сообщил он.

Мэр города Игорь Терехов рассказал, что на местах некоторых прилетов зафиксированы пожары. Из-за обесточивания насосных подстанций в городе уже наблюдаются проблемы с водоснабжением. Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт – перевозки будут осуществлять автобусы по схеме блэкаута. Впоследствии Терехов сообщил, что в городе также не будут работать светофоры.

Полтава

Ночью под ударом оказалась и Полтавская область. Председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин рассказал, что жертв или пострадавших нет. В регионе превентивно вводят отключения.

На Полтавщине применены превентивные отключения подстанций и введен график аварийных отключений на все 10 очередей. Ситуация – на контроле. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения,

– сказал он.

Пронин добавил, что в области разворачивают пункты несокрушимости, чтобы пока продолжаются работы, люди могли зарядить гаджеты и быть постоянно на связи.

Впоследствии Филипп Пронин добавил, что Полтавской в области обесточены более 104 тысяч бытовых потребителей и 6700 юридических. Он отметил, что сегодняшние отключения именно превентивные, то есть нужны для сбалансирования работы энергосистемы. Чиновник попросил всех сохранять спокойствие.

Днепропетровская область

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что после ударов по критической инфраструктуре в городе также зафиксировано отключение. Он напомнил, что в Кривом Роге работает 213 пунктов несокрушимости, в которых есть все необходимое.

Введено графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы,

– отметил Вилкул.

По его словам, для устранения последствий ударов задействованы все службы. Однако сколько времени уйдет на ликвидацию последствий удара – пока сказать трудно. Председатель Совета обороны посоветовал горожанам по возможности держать запас воды, заряженные гаджеты и павербанки. Также он отметил, что все службы города, больницы, социальные учреждения – работают. Движение трамваев восстановлено во всех регионах.

В Каменске большая часть города обесточена. Кроме этого, остановлено движение трамваев. В то же время городской голова Каменского напомнил о Пункты несокрушимости и действующие скважины, адреса которых можно найти по ссылке. Информацию о восстановлении электроэнергии и дальнейшую ситуацию сообщат позже.

Сумы

В Сумской ОВА сообщили, что в результате ракетных ударов по объектам энергосистемы временно введены графики аварийных отключений в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов Сумщины. Там работают пункты несокрушимости, где можно зарядить телефон, другие гаджеты, воспользоваться интернетом. В то же время энергетики работают над восстановлением поставок.

Впоследствии в пресс-службе АО "Сумыоблэнерго" сообщили, что опубликованные графики не актуальны. Сейчас действуют аварийные отключения света, а не почасовые. Отключение света по конкретному адресу можно посмотреть по ссылке.

Донецкая область

Как сообщили в ДТЭК, в Донецкой области также происходят экстренные отключения света по распоряжению НЭК Укрэнерго. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть поставки в дома.

Об экстренных отключениях, в частности, сообщают в Краматорске. Власти попросили граждан с пониманием относиться к ситуации.

Кропивницкий

Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил об аварийных отключениях в определенных громадах области.

Друзья, энергетики вынуждены ввести график аварийных отключений света, чтобы поддержать баланс в энергосистеме Украины. Каждые 2 часа будут отключать половину абонентов исключительно жилого сектора в определенных территориальных общинах области. В областном центре под отключение попадают окраины города.

– сказал чиновник.

По словам Райковича, отключать объекты критической инфраструктуры пока не планируют. Он попросил сохранять спокойствие пока работают энергетики.

Одесса

В Одессе и области из-за ночного обстрела также введены стабилизационные отключения электроэнергии. Графики доступны на сайте ДТЭК.