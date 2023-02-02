Насколько высоким остается дефицит: Укрэнерго сообщило новые данные о ситуации со светом

Состояние энергосистемы страны постепенно улучшается. Потребление электроэнергии украинцами 2 февраля стало меньше, чем в начале недели.

Поэтому уменьшился и дефицит мощности, однако он до сих пор остается существенным. Детальнее о ситуации с электроэнергией в стране – читайте в материале 24 Канала.

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Энергосистема покрывает около 80% потребностей

Российские массированные ракетные атаки по энергообъектам повлекли за собой значительный дефицит в энергосистеме. Пока генерирующих мощностей достаточно, чтобы покрыть потребности 80% всех потребителей.

Сложнейшая ситуация со светом все еще в Одесской области, там действуют экстренные отключения. На остальных подконтрольных Украине территориях продолжаются графиковые обесточивания.

Энергосистема Украины пережила уже 13 массированных ракетных и 15 дроновых атак врага по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, более 10 гигаватт критически важных мощностей пока недоступны из-за оккупации врага. Речь идет о самой большой в Украине и Европе Запорожской АЭС, Углегорской, Запорожской и Луганской ТЭС, а также Каховской ГЭС.

Что еще происходит в украинской энергосети

Укрэнерго увеличило лимиты потребления в связи с сокращением дефицита.

Превышение лимитов на 11:00 2 февраля нигде не зафиксировано.

На двух подстанциях в восточном и центральном регионах страны завершили ремонт трансформаторного оборудования, повредившего оккупанты прошлой весной.

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