Ожидать ли в дальнейшем отключений света по Украине

В Украине постепенно улучшается состояние по отключению электроэнергии. В частности в минувшие выходные, по крайней мере киевляне, оставались со светом почти двое суток. Однако уже на этой неделе эта ситуация может измениться.

Об этом 24 Каналу рассказал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, отметив, что украинская энергосистема оправляется после двух мощных массированных атак врага 17 и 28 ноября – прежде всего на подстанции Укрэнерго. В то же время если россияне продолжат обстрелы, то украинским энергетикам будет сложнее восстанавливать систему.

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Какой может быть ситуация на этой неделе

Омельченко отметил, что сейчас уменьшается количество сетевых ограничений, а также дефицит мощностей.

До последнего времени из девяти имеющихся атомных блоков работало восемь. Вскоре будет введен в эксплуатацию девятый блок. Поэтому ситуация улучшается,

– подчеркнул он.

Также этому способствует достаточно теплая как для декабря погода, которая установилась в Украине.

К слову. Депутат Верховной Рады Роман Грищук призвал включить учебные заведения в перечень объектов критической инфраструктуры. Это нужно для того, чтобы школы и детские сады во время отключения света не оставались в темноте.

Однако это не означает, что такая же ситуация будет в дальнейшем и не появятся ограничения. Думаю, они будут, поскольку выходные дни не являются характерными для энергосистемы. В эти дни потребление уменьшается, а в будни – увеличивается. Поэтому на этой неделе могут быть почасовые отключения. Даже при благоприятной погоде,

– предположил Владимир Омельченко.

Напомним, что в Украине могут изменить механизм отключения света. Сейчас они являются неравномерными. Каждая область имеет собственные графики, и местные поставщики сами принимают решение об очередях отключения света.

Соответственно в некоторых областях отключения могут длиться по 3 – 4 часа, в других – по 2, причем с разной частотой. Поэтому Минэнерго планирует упорядочить систему отключений, чтобы унифицировать графики по каждой очереди.