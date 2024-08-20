Жара же днем: в Укрэнерго объяснили, почему вынуждены выключать свет вечером

На днях в Украину снова вернулась жара, а с ней и графики отключения света. В Укрэнерго объяснили, почему к ним прибегают преимущественно вечером, если же пиковая температура фиксируется именно днем.

Причиной возвращения отключений являются последствия массированных атак россиян на энергообъекты в марте – июне этого года. Потерянные 9 гигаватт мощности удалось восстановить лишь частично, поэтому с ростом потребления растет и дефицит в энергосистеме.

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Почему свет выключают вечером, а не днем

На самом деле, время самой высокой температуры воздуха и наибольшего потребления – не совпадают. По сравнению с июлем, температура ночью и утром сейчас ниже, а значит – меньше и потребление в это время суток. Однако, целом пиковые периоды потребления сейчас типичны для лета: потребление днем растет и остается на высоком уровне в рабочие дни,

– указывают в Укрэнерго.

Уже больше недели суточные пики потребления электроэнергии фиксируются в вечерние часы. В это время люди приходят домой и одновременно включают большое количество электроприборов. Поэтому вечерний пик потребления – ощутимо выше, чем утренний, когда кондиционеры после прохладной ночи не нужны.

График потребления электроэнергии за 19 августа / Укрэнерго

Энергетики призывают рационально использовать мощные электроприборы. По возможности, они просят не включать их одновременно в вечерние часы. Это позволит сбалансировать энергосистему без дополнительных мер ограничения.