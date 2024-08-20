Причиною повернення відключень є наслідки масованих атак росіян на енергооб’єкти у березні – червні цього року. Втрачені 9 гігаватів потужності вдалося відновити лише частково, тому зі зростанням споживання зростає і дефіцит в енергосистемі.

Дивіться також Графіки почнуть діяти на годину пізніше: яка ситуація в енергосистемі

Чому світло вимикають ввечері, а не вдень

Насправді, час найвищої температури повітря і найбільшого споживання – не збігаються. Порівняно із липнем, температура вночі та вранці зараз нижча, а отже – менше і споживання у цей час доби. Однак, загалом пікові періоди споживання зараз є типовими для літа: споживання вдень зростає та лишається на високому рівні у робочі дні,

– вказують в Укренерго.

Вже більше тижня добові піки споживання електроенергії фіксуються у вечірні години. У цей час люди приходять додому та одночасно вмикають велику кількість електроприладів. Тому вечірній пік споживання – відчутно вищий, ніж ранковий, коли кондиціонери після прохолодної ночі непотрібні.

Графік споживання електроенергії за 19 серпня / Укренерго

Енергетики закликають раціонально використовувати потужні електроприлади. За можливості, вони просять не вмикати їх одночасно у вечірні години. Це дозволить збалансувати енергосистему без додаткових заходів обмеження.