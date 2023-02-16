В Укрэнерго рассказали, повлиял ли ночной удар на отключение света

Россия снова массированно атаковала территорию Украины в ночь на 16 февраля. Зафиксировано попадание врагов на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

По данным Укрэнерго, до сих пор в Украине 16 февраля нет дефицита мощности. Председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий подтвердил на брифинге в Media Center Украина - Ukrinform, что в Украине не будут выключать свет, информирует 24 Канал.

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Что известно о последствиях атаки россиян

Сегодняшняя (16 февраля – 24 Канал) атака не изменит наших планов относительно того, чтобы провести день без лимитов,

– заявил Кудрицкий.

Уточнил, что ограничения могут применяться по неспособности сети в отдельных регионах Украины пропустить необходимый объем электричества.

"Так, с точки зрения общего баланса в энергосистеме, у нас дефицита нет", – заявил глава правления Укрэнерго.

Дефицита нет пятые сутки подряд

В компании также пояснили, что потребление электроэнергии несколько повысилось по сравнению со вчерашним днем. Однако дефицита мощности нет уже пятые сутки подряд. Также в Укрэнерго рассказали, что:

электростанции производят достаточно света для потребления;

работают все виды электростанций в энергосистеме;

тепловая и гидрогенерация покрывают пиковое потребление утром и вечером;

уменьшается импорт электроэнергии.

Однако в компании предупредили, что в случае роста потребления могут применять отключения. Более того, известно, что:

замеры фактического потребления производятся в соответствии с графиком в Днепропетровской области;

в Одессе все еще есть сетевые ограничения, в области действуют стабилизационные отключения электричества.

Энергетики круглосуточно продолжают ремонтировать все поврежденные объекты магистральных сетей Укрэнерго, чтобы устранить сетевые ограничения и передавать нужный объем света потребителям. Больше всего усилий прилагают в Одесской области.

Последние новости по свету

В ночь на 16 февраля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В ходе нее российские захватчики выпустили по Украине ориентировочно 36 ракет.

Наши силы и средства ПВО уничтожили 14 крылатых ракет Х-101/555, "Калибров", а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Остальные ракеты попали в объекты критической инфраструктуры. Прежде всего речь идет о ракетах Х-22, которые Украина не может уничтожить из-за нехватки средств. Об этой атаке – читайте за ссылкой.

Впоследствии Наталья Гуменюк заявила, что вражеские ракетоносители находятся на службе. Хотя им, скорее всего, нужно перезарядиться, но повторная массированная атака возможна.

В Укрэнерго напомнили, что Украине недоступно более 10 гигаватт мощностей. Ведь Россия контролирует Запорожскую АЭС, Запорожскую ТЭС, Луганскую ТЭС, Углегорскую ТЭС, Каховскую ГЭС и большинство ветровых и солнечных электростанций.