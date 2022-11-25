В Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которую не обстреляла бы Россия

Энергетическая система Украины находится под постоянными обстрелами оккупантов. Уже нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которая бы не подверглась атакам России.

Об этом во время заседания правительства рассказал премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает 24 канал. Он отметил, что 23 ноября произошел седьмой массированный удар врага по украинской энергетической инфраструктуре.

К теме Более 90% украинцев готовы жить с отключениями света 2 – 3 года ради победы, – Зеленская

Россияне атакуют энергосистему Украины

По словам Шмыгаля, 23 ноября россияне выпустили в сторону Украины около 70 ракет. Более 50 из них сбили наши силы ПВО.

Сегодня в Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которая не была бы обстреляна врагом, а крупнейшая в Европе атомная электростанция, Запорожская, – остается оккупированной. Несмотря на это, на сегодняшний день наша энергосистема вышла из тяжелой системной аварии,

– отметил премьер.

Он добавил, что производители электроэнергии обеспечивают 70% покрытия потребностей в потреблении. Также заживлена почти вся критическая инфраструктура:

водоканалы,

системы водоотвода,

теплокоммунэнерго,

котельные,

больницы,

газораспределительная инфраструктура,

шахты.

"Вся магистральная высоковольтная инфраструктура работает, но проблемы сохраняются в распределительных сетях облэнерго по территории всего государства. В среднем от 200 до 400 тысяч потребителей обесточены в каждой области в те или иные часы", – рассказал Шмигаль.

По словам главы правительства, более тяжелая ситуация из-за погодных условий в Хмельницкой, Одесской, Тернопольской областях. В свою очередь, в Харьковской и Херсонской областях есть повреждения инфраструктуры из-за массированных обстрелов, которые продолжаются последние 2 дня.

"В целом в энергосистеме все еще сохраняется существенный дефицит. Поэтому, чтобы держать ее в балансе, продолжают действовать как плановые, так и аварийные отключения потребителей. Благодарю энергетики за героизм, самоотверженный труд и стойкость", – заявил премьер.

Он подытожил, что ни одна страна мира не имеет опыта выводить энергосистему в работу после семи волн ракетных ударов. Именно профессионализм энергетиков позволил украинской энергосистеме прийти в себя после очередной масштабной атаки.

Заметьте Включите режим электросбережения: как правильно экономить свет

Массированная атака 23 ноября: коротко

Российские оккупанты 23 ноября нанесли массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Следствием вражеских обстрелов стал блекаут.

Захватчики выпустили около 70 ракет. В частности, "прилеты" зафиксировали в Киеве, Харькове, а также Львовской и Винницкой областях.

Из-за российских ракетных ударов от украинской электросети отключились Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.

Также без света осталась Молдова. Президент Мая Санду заявила, что Россия оставила ее страну в темноте, атаковав Украину.

Стоит посмотреть – Как будут работать банки во время блекаута: видео