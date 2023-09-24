Готов ли Львов к вероятному блэкауту: Садовый призвал готовиться к очень сложной зиме

Украинские города активно готовятся к отопительному сезону и возможным обстрелам критической инфраструктуры оккупантами. Таким образом, наше государство должно готовиться к крайне сложной зиме.

Об этом в эфире телемарафона рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. Он отметил, что в настоящее время город готовят к возможным отключениям тепла и света, передает 24 Канал.

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Андрей Садовый подчеркнул, что Львов готов к новому отопительному сезону. Однако он отметил, что ситуация сложная, потому что враг может вдвое больше обстреливать украинскую критическую инфраструктуру.

"Наши все котельные бесспорно готовы. У нас 1500 укрытий имеют соответствующие печки, которыми мы их оборудовали, где есть запас дров и всего необходимого. Каждая школа имеет такие печки, все наши коммунальные медицинские учреждения имеют тройную систему защиты с точки зрения энергоснабжения и теплоснабжения ", – сказал мэр Львова.

Он подчеркнул, что у города также есть альтернативные выстроенные системы по водоснабжению, когда нет электричества вообще. В частности, все медицинские и образовательные учреждения оборудованы соответствующими твердотопливными котлами, где можно сжигать дрова.

В то же время, эти объекты также имеют как основную дизельную генерацию, которая включается в случае аварийного отключения электроэнергии, так и альтернативную генерацию. Садовый отметил, что с нашим врагом нужно быть готовым ко всяческому сценарию.

Сегодня враг использует новую технологию. Если раньше на один объект летел один дрон, то сейчас мы видим, что на один объект летит 30 дронов. Конечно, большую часть наша противовоздушная система уничтожает, но все сбить невозможно. Надо готовиться к очень сложной зиме,

– подчеркнул он.

Кроме того, городской голова Львова отметил, что пункты несокрушимости в городе также готовы, ведь их обработали еще в прошлом году. Он также отметил, что все укрытия могут быть пунктами несокрушимости, однако это зависит от того времени, сколько горожане будут жить без централизованного тепло или электроснабжения.

В заключение Садовый отметил, что на городе лежит большая ответственность, ведь во Львове находится более 150 тысяч переселенцев, приезжают раненые. Поэтому нужно сделать все, чтобы пережить эту зиму со светом и теплом.

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