По 20 часов без света: в BBC назвали худший сценарий отключений для Украины зимой

Журналисты BBC предположили, как Украина может пройти зиму 2024/2025. Их прогноз базируется на данных ДТЭК и довольно мрачный. Однако следует понимать, что это только один из вариантов, как будут разворачиваться события. Сейчас никто не может сказать, что через полгода все будет именно так, как описано.

Последние несколько дней ситуация улучшилась, и украинцы долго со светом. Например, на 13 июня Укрэнерго не прогнозирует длительных отключений. Графики будут действовать только два часа вечером.

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Почему украинцы могут быть по 20 часов без света зимой

Ожидается, что ситуация ухудшится с повышением летней температуры, когда люди будут включать кондиционеры. Если Россия продолжит атаковать электростанции, то, согласно худшему сценарию, следующей зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления, согласно данным крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК,

– говорится в материале.

Журналисты объяснили: тепловые и гидроэлектростанции трудно и дорого ремонтировать, а дефицит электроэнергии не всегда можно покрыть импортом из Европы. И привели слова руководительницы пресс-службы НАК "Укрэнерго" Марии Цатурян.



"На ремонт некоторых электростанций уйдут годы, а другие, возможно, никогда не удастся восстановить", – сказала она.

А спикер Главного управления ГСЧС в Сумской области Олег Стрелка обратил внимание на то, что часто люди включают сразу все электроприборы, как только дали свет. Из-за этого происходят пожары, а затем и нет света в течение многих часов. ГСЧС спасали детей и стариков из задымленных домов в течение последнего месяца.

Также медийщики вспомнили о ракетной атаке 12 июня, когда Россия обстреляла Киев.

Правдив ли этот прогноз и какова ситуация в энергетике Украины сейчас

Действительно, BBC ссылается на энергетиков, поэтому их материал вызывает доверие. Но стоит понимать: ситуация стремительно меняется каждый час. Мы даже видим, как в течение одного дня Укрэнерго может несколько раз изменить время введения графиков. Поэтому в июне нельзя точно сказать, что будет через полгода, в декабре.

К тому же состояние энергосистемы очень зависит от обстрелов. Прогнозы по прохождению зимы основываются на текущей ситуации, но не ясно, что будет дальше. Энергетики делают все возможное, чтобы спасти систему, но россияне продолжают атаки.

Из-за обстрелов больше всего пострадала теплогенерация, а в целом убытки составляют более 56 миллиардов долларов.

Россия уничтожила уже 9 гигаватт мощности – это половина от пика потребления энергии в Украине прошлой зимой.

Но государство ищет выход и планирует восстановить до зимы все, что возможно. Мы тоже можем помочь. Просто верить в энергетиков и ВСУ уже мало – им нужна наша помощь. Давайте донатить и потреблять электроэнергию ответственно! И, конечно, не впадаем в панику: свет обязательно победит тьму!