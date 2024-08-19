Надолго ли вернулись отключения света: в Укрэнерго сделали важное заявление

Несколько дней подряд в Украине выключают свет в вечерние часы. В Укрэнерго рассказали, почему графики пришлось ввести снова.

В течение нескольких последних недель в Украине графики отключения света не применялись. Впрочем, недавно ограничения вернулись снова. В Укрэнерго объяснили, с чем это связано.

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Без отключений не обойтись

Дело в том, что столбик термометра снова поднялся до аномально высоких температур. Из-за жары растет потребление электроэнергии, а соответственно и увеличивается дефицит в энергосистеме.

В Укрэнерго отметили, что избежать отключений не удастся, и напомнили, что дефицит – это последствия массированных атак россиян на энергообъекты в марте – июне 2024 года.

Потерянные 9 гигаватт мощности разрушенных или поврежденных тепловых и гидроэлектростанций пока удалось восстановить лишь частично,

– рассказали в компании.

Также в Укрэнерго призвали украинцев максимально экономно использовать мощные электроприборы. По возможности, не лучше не включать их одновременно в вечерние часы. "Это позволит сбалансировать энергосистему без дополнительных мер ограничения", – уточнили в компании.

К слову, в ЕС считают, что Украина на пороге самой сложной со времен Второй мировой войны зимы.