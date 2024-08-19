Протягом кількох останніх тижнів в Україні графіки відключення світла не застосовувалися. Втім, нещодавно обмеження повернулися знову. В Укренерго пояснили, з чим це пов'язано.

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Без відключень не обійтися

Справа в тому, що стовпчик термометра знову піднявся до аномально високих температур. Через спеку зростає споживання електроенергії, а відповідно і збільшується дефіцит в енергосистемі.

В Укренерго зазначили, що уникнути відключень не вдасться, та нагадали, що дефіцит – це наслідки масованих атак росіян на енергооб’єкти у березні – червні 2024 року.

Втрачені 9 гігаватів потужності зруйнованих або пошкоджених теплових і гідроелектростанцій поки вдалося відновити лише частково,

– розповіли у компанії.

Також в Укренерго закликали українців максимально економно використовувати потужні електроприлади. За можливості, не краще не вмикати їх одночасно у вечірні години. "Це дозволить збалансувати енергосистему без додаткових заходів обмеження", – уточнили у компанії.

До слова, в ЄС вважають, що Україна на порозі найскладнішої з часів Другої світової війни зими.