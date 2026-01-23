Призываю готовиться, – Ким прогнозирует "плохой сценарий" по свету на Николаевщине

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что ситуация с электроснабжением ухудшится. Он посоветовал жителям Николаевщины заранее подготовиться.

Соответствующий сообщение Ким опубликовал в социальной сети Threads.

О чем предупредил Ким?

Виталий Ким объяснил, что прогноз по электроснабжению плохой и призвал жителей готовиться к сложному сценарию.

Он также отметил, что перекрытие дорог не улучшит ситуацию.

А вот заявки на получение генераторов от общин для башен связи помогут! Призываю общины готовиться к плохому сценарию!

По его словам, местные власти также готовится к возможным осложнениям.

Напомним, утром 23 января в некоторых регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. В частности, это касается Харьковщины, Сумщины, Черниговщины, и Черновицкой области. Экстренные отключения заработали также для Днепропетровской и Одесской областей.

Аварийные отключения вводили и на Полтавщине и Черкасщине, но потом их отменили.

Какая сейчас ситуация со светом?