Как будут отключать свет во Львове и области: опубликовали обновленные графики

Появились обновленные графики почасовых отключений для Львова и области на среду, 26 июня. Во Львовоблэнерго объяснили причину изменений.

Львовоблэнерго обновило графики почасовых отключений из-за дефицита мощности. Соответствующее распоряжение выдало Укрэнерго.

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Объемы ограничений не могли покрывать предыдущие графики

В Облэнерго причиной обновления графиков назвали то, что объемы ограничений, которые задает Укрэнерго для Львова и области, не могли покрывать предыдущие графики.

Там также отметили, что количество очередей в почасовом графике и принадлежность к ним потребителей не изменилась. По-прежнему, есть 6 групп отключений.

"Обновленные графики сформированы на основе тех, которые действовали ранее. Ключевое отличие - появилась дополнительные клеточки "Возможные отключения" (белый цвет), которые заменили часть зеленых клеточек (есть энергия)", – сообщили в Львовоблэнерго.

Красная клеточка (нет энергии) – выключено при применении 1 очереди.Белая клеточка (возможно отключение) – возможно отключение при применении 2 – 3 очередей.Зеленая клеточка (есть энергия) - электроэнергия подается.

Узнать свою группу отключений львовянам и жителям области можно на сайте облэнерго.

Графики отключения света 26 июня для группы 1.1 / Фото Львовоблэнерго

Графики отключения света 26 июня для группы 1.2 / Фото Львовоблэнерго

Графики отключения света 26 июня для группы 2.1 / Фото Львовоблэнерго

Графики отключения света 26 июня для группы 2.2 / Фото Львовоблэнерго

Графики отключения света 26 июня для группы 3.1 / Фото Львовоблэнерго

Графики отключения света 26 июня для группы 3.2 / Фото Львовоблэнерго