Львівобленерго оновило графіки погодинних відключень через дефіцит потужності. Відповідне розпорядження видало Укренерго.

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Обсяги обмежень не могли покривати попередні графіки

В Обленерго причиною оновлення графіків назвали те, що обсяги обмежень, які задає Укренерго для Львова та області, не могли покривати попередні графіки.

Там також зазначили, що кількість черг у погодинному графіку та приналежність до них споживачів не змінилась. Як і раніше, є 6 груп відключень.

"Оновлені графіки сформовані на основі тих, які діяли раніше. Ключова відмінність – з’явилась додаткові клітинки "Можливі відключення" (білий колір), які замінили частину зелених клітинок (є енергія)", – повідомили в Львівобленерго.

Зверніть увагу! Червона клітинка (немає енергії) – вимкнено при застосуванні 1 черги.

Біла клітинка (можливе вимкнення) – можливе вимкнення при застосуванні 2 – 3 черг.

Зелена клітинка (є енергія) – електроенергія подається.

Дізнатися свою групу відключень львів'янам та мешканцям області можна на сайті обленерго.

Графіки відключення світла 26 червня для групи 1.1 / Фото Львівобленерго

Графіки відключення світла 26 червня для групи 1.2 / Фото Львівобленерго

Графіки відключення світла 26 червня для групи 2.1 / Фото Львівобленерго

Графіки відключення світла 26 червня для групи 2.2 / Фото Львівобленерго

Графіки відключення світла 26 червня для групи 3.1 / Фото Львівобленерго

Графіки відключення світла 26 червня для групи 3.2 / Фото Львівобленерго