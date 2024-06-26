Львівобленерго оновило графіки погодинних відключень через дефіцит потужності. Відповідне розпорядження видало Укренерго.
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Обсяги обмежень не могли покривати попередні графіки
В Обленерго причиною оновлення графіків назвали те, що обсяги обмежень, які задає Укренерго для Львова та області, не могли покривати попередні графіки.
Там також зазначили, що кількість черг у погодинному графіку та приналежність до них споживачів не змінилась. Як і раніше, є 6 груп відключень.
"Оновлені графіки сформовані на основі тих, які діяли раніше. Ключова відмінність – з’явилась додаткові клітинки "Можливі відключення" (білий колір), які замінили частину зелених клітинок (є енергія)", – повідомили в Львівобленерго.
Дізнатися свою групу відключень львів'янам та мешканцям області можна на сайті обленерго.
Графіки відключення світла 26 червня для групи 1.1 / Фото Львівобленерго
Графіки відключення світла 26 червня для групи 1.2 / Фото Львівобленерго
Графіки відключення світла 26 червня для групи 2.1 / Фото Львівобленерго
Графіки відключення світла 26 червня для групи 2.2 / Фото Львівобленерго
Графіки відключення світла 26 червня для групи 3.1 / Фото Львівобленерго
Графіки відключення світла 26 червня для групи 3.2 / Фото Львівобленерго