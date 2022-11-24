На Львовщине меняют график почасовых отключений света

На Львовщине действуют аварийные отключения, вызванные очередным обстрелом энергосистемы. Однако в случае стабилизации ситуации с 25 ноября будет действовать обновленный график почасовых отключений.

Как отмечают работники облэнерго, графики обновили по просьбам потребителей. Уверяют, что такие меры улучшат логистику переключений на подстанциях.

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Сколько будет длиться отключение

По информации облэнерго, продолжительность ориентировочного отсутствия электроэнергии в графике не изменилась – четыре часа дважды в сутки, но изменились сроки выключения и включения на один час. Например, если раньше период отключений был с 4 до 8 часов утра, то теперь с 5 до 9 часов.

Полный обновленный круглосуточный график почасовых отключений:

• с 1:00 до 5:00;

• с 5:00 до 9:00;

• с 9:00 до 13:00;

• с 13:00 до 17:00;

• с 17:00 до 21:00;

• с 21:00 до 1:00.

Более подробно ознакомиться с графиком для каждой из групп потребителей по дням недели можно по ссылке.

Какие есть риски

В облэнерго подчеркивают, что почасовые отключения вводятся по распоряжению "Укрэнерго". Их внедрение в действие возможно при относительно стабильной ситуации в энергосистеме, в противном случае вводят аварийные отключения, предупредить о которых заранее невозможно.

Указанное время отключений может увеличиваться на один час, учитывая необходимость доезда оперативных бригад к энергообъектам для проведения переключений.

Кроме того, во время воздушной тревоги работники компании не могут находиться на энергообъектах, ведь их может атаковать враг. Это тоже может увеличить перерыв в электроснабжении.

Ракетный обстрел Львовщины 23 ноября: главное

Около 14:00 львовяне сообщили о нескольких взрывах. В некоторых районах города исчезло электроснабжение. Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что во Львовской области зафиксировали два ракетных удара по электроподстанции.

Садовый рассказал, что сегодня львовяне испытали серьезные проблемы, поскольку электроснабжения фактически не было, а воду подавали с помощью дизель-генераторов. Кроме того, мэр города добавил, что во Львове был остановлен общественный транспорт.

Однако ближе к вечеру Андрей Садовый сообщил, что половина Львова уже с электроэнергией, а водоснабжение восстановлено на 70%. И хотя часть домов обеспечена водой только на первых этажах, власти сообщают, что это временно. Также продолжается работа над восстановлением теплоснабжения.

Во Львове есть около 6 тысяч укрытий, тысяча из них уже оборудована печками, к тому же есть запасы дров и медикаментов. Также во Львове оборудованы дополнительные пункты обогрева.

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