Вводят ли отключения света во Львовской области: в ОВА сделали важное объявление

В социальных сетях распространяют информацию о том, что во Львовской области якобы вводят графики отключения электроэнергии. В ОВА рассказали, действительно ли это так.

Во Львовской ОВА предупредили о фейках относительно отключений света в регионе и предостерегли об активности мошенников.

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В сети распространяют фейк об отключении света на Львовщине

В ОВА привели заявление "Львовоблэнерго" с соответствующим предупреждением. Людей предупредили, что информация о введении графиков отключений света в регионе – фейк.

В социальной сети Telegram в неофициальных чат-ботах распространяется недостоверная информация о введении графиков отключений во Львовской области. Подчеркиваем, что информация о введении каких-либо графиков в нашей области является фейком!,

– говорится в сообщении энергетиков.

Также военная администрация призвала жителей Львовской области не доверять сомнительным и не проверенным источникам информации, а также не помогать врагу, сея панику.

В администрации также напомнили, что корректную и точную информацию об энергетической ситуации в области можно узнать на ресурсах "Львовоблэнерго", а по всей стране – в частности на страницах НЭК "Укрэнерго" и Министерства энергетики Украины.

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В 5 областях ввели отключение света

Диспетчерский центр Укрэнерго вечером 5 апреля сообщил, что вынужден применить временные меры ограничения потребления в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

Кроме этого, графики отключения света до сих пор применены в Харькове и в Кривом Роге.