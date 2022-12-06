В Укрэнерго объяснили, сколько времени нужно, чтобы восстановить энергосистему после атаки 5 декабря
Источник:Укрэнерго
Украинская энергосистема пережила 8-ю массированную атаку противника с начала полномасштабного вторжения. Электросети получили существенные повреждения и нужно подождать, чтобы их восстановили.
В Укрэнерго рассказали, как идет ликвидация последствий атаки 5 декабря. Сколько времени она займет, узнаете дальше.
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После атаки снизилось производство электроэнергии, поэтому ввели аварийные обесточивания
В энергетической компании объяснили, что враг хотел нанести Украине масштабные повреждения, 5 декабря атакуя города. Однако защитники ВСУ уничтожили более 60 вражеских ракет из 70.
Наибольший ущерб россияне нанесли Киевской и Одесской областям. Из-за поражения некоторых электростанций на этих территориях производство электроэнергии существенно снизилось.
Поэтому пришлось ввести аварийные обесточивания. Ремонтные бригады работают, чтобы ликвидировать последствия атаки. В частности, большая часть Одесской области уже имеет энергоснабжение объектов критической инфраструктуры.
Для восстановления объемов производства электроэнергии до уровня, который был до ракетной атаки 5 декабря, потребуется еще несколько суток. В настоящее время всем областям доведены лимиты потребления электроэнергии,
– написали в Укрэнерго.
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Массированная атака 5 декабря: главные новости
- Враг совершил массированное ракетное нападение на территорию Украины в понедельник, 5 декабря. Атака совершалась 3 волнами. Попали в важные объекты инфраструктуры.
- В Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар. Взрывы прогремели в поселке Новософиевка. Несколько частных домов были разрушены, 2 человека погибли, еще 2 – ранены.
- В разных областях исчезли свет и вода. Кроме того, о перебоях с поставкой электроэнергии сообщали в Молдове, куда снова попала одна из ракет.