В Укрэнерго объяснили, сколько времени нужно, чтобы восстановить энергосистему после атаки 5 декабря

Украинская энергосистема пережила 8-ю массированную атаку противника с начала полномасштабного вторжения. Электросети получили существенные повреждения и нужно подождать, чтобы их восстановили.

В Укрэнерго рассказали, как идет ликвидация последствий атаки 5 декабря. Сколько времени она займет, узнаете дальше.

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После атаки снизилось производство электроэнергии, поэтому ввели аварийные обесточивания

В энергетической компании объяснили, что враг хотел нанести Украине масштабные повреждения, 5 декабря атакуя города. Однако защитники ВСУ уничтожили более 60 вражеских ракет из 70.

Наибольший ущерб россияне нанесли Киевской и Одесской областям. Из-за поражения некоторых электростанций на этих территориях производство электроэнергии существенно снизилось.

Поэтому пришлось ввести аварийные обесточивания. Ремонтные бригады работают, чтобы ликвидировать последствия атаки. В частности, большая часть Одесской области уже имеет энергоснабжение объектов критической инфраструктуры.

Для восстановления объемов производства электроэнергии до уровня, который был до ракетной атаки 5 декабря, потребуется еще несколько суток. В настоящее время всем областям доведены лимиты потребления электроэнергии,

– написали в Укрэнерго.

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Массированная атака 5 декабря: главные новости