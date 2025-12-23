Прилагаем максимум усилий, чтобы украинцы были со светом на Рождество, – Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, что ремонтные бригады весь день работают на энергетических объектах. Они прилагают максимальные усилия, чтобы украинцы имели свет на Рождество.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение Президента Украины Владимира Зеленского.

Что украинский лидер говорит о свете на Рождество?

Владимир Зеленский рассказал о российском обстреле 23 декабря. Энергетика была основной мишенью: к сожалению, есть и потери, и раненые.

Весь день работают ремонтные бригады на энергетических объектах – максимум усилий, чтобы украинцы были со светом на Рождество,

– заявил Президент.

Он подчеркнул, что россияне пытаются сломать и этот праздник, и этот святой день. "Это такая страна, такой сосед. Важно, чтобы мир это видел и видел, что это нельзя так оставлять", – подчеркнул украинский политик.

Зеленский отметил, что Украина ежедневно – и в праздник, и в будни – нуждается в поддержке, нуждается в ракетах для ПВО, финансирования для производства оружия, нуждается в помощи для нашей устойчивости. "И именно это обеспечиваем", – резюмировал он.

Какова сейчас ситуация с энергетикой в Украине?