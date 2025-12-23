Прилагаем максимум усилий, чтобы украинцы были со светом на Рождество, – Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что ремонтные бригады работают над восстановлением энергетических объектов, чтобы обеспечить украинцев светом на Рождество.
- Президент подчеркнул необходимость международной поддержки для защиты и устойчивости Украины, в частности в виде ракет для ПВО и финансирования для производства оружия.
Владимир Зеленский рассказал, что ремонтные бригады весь день работают на энергетических объектах. Они прилагают максимальные усилия, чтобы украинцы имели свет на Рождество.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение Президента Украины Владимира Зеленского.
Что украинский лидер говорит о свете на Рождество?
Владимир Зеленский рассказал о российском обстреле 23 декабря. Энергетика была основной мишенью: к сожалению, есть и потери, и раненые.
Весь день работают ремонтные бригады на энергетических объектах – максимум усилий, чтобы украинцы были со светом на Рождество,
– заявил Президент.
Он подчеркнул, что россияне пытаются сломать и этот праздник, и этот святой день. "Это такая страна, такой сосед. Важно, чтобы мир это видел и видел, что это нельзя так оставлять", – подчеркнул украинский политик.
Зеленский отметил, что Украина ежедневно – и в праздник, и в будни – нуждается в поддержке, нуждается в ракетах для ПВО, финансирования для производства оружия, нуждается в помощи для нашей устойчивости. "И именно это обеспечиваем", – резюмировал он.
Какова сейчас ситуация с энергетикой в Украине?
По данным Министерства энергетики Украины, враг совершил уже 9 атаку на энергетику Украины с начала года. Обстрел объектов критической инфраструктуры был массированным, поэтому на утро 23 декабря многие потребители остались без света.
Ровенская, Тернопольская и Хмельницкая области почти полностью обесточены. Также проблемы в энергетической сфере возникли в Винницкой, Черниговской, Житомирской, в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.
В среду, 24 декабря, во всех регионах Украины вводятся графики почасовых отключений света из-за российских обстрелов энергообъектов. Укрэнерго призывает украинцев экономно потреблять электроэнергию, время и объем отключений узнавать на официальных страницах облэнерго.