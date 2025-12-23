Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение Президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также Есть графики на Западе и были аварийные отключения в Киеве: что со светом 24 декабря

Что украинский лидер говорит о свете на Рождество?

Владимир Зеленский рассказал о российском обстреле 23 декабря. Энергетика была основной мишенью: к сожалению, есть и потери, и раненые.

Весь день работают ремонтные бригады на энергетических объектах – максимум усилий, чтобы украинцы были со светом на Рождество,

– заявил Президент.

Он подчеркнул, что россияне пытаются сломать и этот праздник, и этот святой день. "Это такая страна, такой сосед. Важно, чтобы мир это видел и видел, что это нельзя так оставлять", – подчеркнул украинский политик.

Зеленский отметил, что Украина ежедневно – и в праздник, и в будни – нуждается в поддержке, нуждается в ракетах для ПВО, финансирования для производства оружия, нуждается в помощи для нашей устойчивости. "И именно это обеспечиваем", – резюмировал он.

Какова сейчас ситуация с энергетикой в Украине?