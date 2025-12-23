Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение Президента Украины Владимира Зеленского.
Читайте также Есть графики на Западе и были аварийные отключения в Киеве: что со светом 24 декабря
Что украинский лидер говорит о свете на Рождество?
Владимир Зеленский рассказал о российском обстреле 23 декабря. Энергетика была основной мишенью: к сожалению, есть и потери, и раненые.
Весь день работают ремонтные бригады на энергетических объектах – максимум усилий, чтобы украинцы были со светом на Рождество,
– заявил Президент.
Он подчеркнул, что россияне пытаются сломать и этот праздник, и этот святой день. "Это такая страна, такой сосед. Важно, чтобы мир это видел и видел, что это нельзя так оставлять", – подчеркнул украинский политик.
Зеленский отметил, что Украина ежедневно – и в праздник, и в будни – нуждается в поддержке, нуждается в ракетах для ПВО, финансирования для производства оружия, нуждается в помощи для нашей устойчивости. "И именно это обеспечиваем", – резюмировал он.
Какова сейчас ситуация с энергетикой в Украине?
По данным Министерства энергетики Украины, враг совершил уже 9 атаку на энергетику Украины с начала года. Обстрел объектов критической инфраструктуры был массированным, поэтому на утро 23 декабря многие потребители остались без света.
Ровенская, Тернопольская и Хмельницкая области почти полностью обесточены. Также проблемы в энергетической сфере возникли в Винницкой, Черниговской, Житомирской, в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.
В среду, 24 декабря, во всех регионах Украины вводятся графики почасовых отключений света из-за российских обстрелов энергообъектов. Укрэнерго призывает украинцев экономно потреблять электроэнергию, время и объем отключений узнавать на официальных страницах облэнерго.