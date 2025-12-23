Про це пише 24 Канал із посиланням на звернення Президента України Володимира Зеленського.
Що український лідер каже про світло на Різдво?
Володимир Зеленський розповів про російський обстріл 23 грудня. Енергетика була основною мішенню: на жаль, є і втрати, і поранені.
Увесь день працюють ремонтні бригади на енергетичних обʼєктах – максимум зусиль, щоб українці були зі світлом на Різдво,
– заявив Президент.
Він наголосив, що росіяни намагаються зламати й це свято, і цей святий день. "Це така країна, такий сусід. Важливо, щоб світ це бачив і бачив, що це не можна так лишати", – підкреслив український політик.
Зеленський зазначив, що Україна щодня – і у свято, і в будні – потребує підтримки, потребує ракет для ППО, фінансування для виробництва зброї, потребує допомоги для нашої стійкості. "І саме це забезпечуємо", – резюмував він.
Яка зараз ситуація з енергетикою в Україні?
За даними Міністерства енергетики України, ворог здійснив уже 9 атаку на енергетику України з початку року. Обстріл об'єктів критичної інфраструктури був масованим, тож на ранок 23 грудня чимало споживачів залишилися без світла.
Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області майже повністю знеструмлені. Також проблеми в енергетичній сфері виникли на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині, у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.
У середу, 24 грудня, в усіх регіонах України вводяться графіки погодинних відключень світла через російські обстріли енергооб'єктів. Укренерго закликає українців ощадливо споживати електроенергію, час та обсяг відключень дізнаватися на офіційних сторінках обленерго.