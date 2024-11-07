Графики отключений света зимой: Шмыгаль объяснил, от чего они будут зависеть

Ситуация в энергосистеме сейчас под контролем, поскольку были проведены все необходимые работы, в Украине построили защиту энергообъектов. Но то, как пройдет зима зависит прежде всего от интенсивности российских атак.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время выступления с представителями бизнеса на Киевском международном экономическом форуме.

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От чего будут зависеть графики отключений света зимой

Сейчас ситуация под контролем, проведены все необходимые ремонты, построена защита энергообъектов. Прохождение зимы зависит прежде всего от интенсивности российских атак на нашу энергосистему. Мы готовимся по всем возможным направлениям,

– заверил украинский премьер.

По его словам, пока договорились об увеличении физического объема импорта электроэнергии с 1,7 до 2,1 гигаватта. Также решили вопрос о дополнительном объеме так называемой аварийной поддержки. В то же время продолжается развитие распределенной генерации.

В частности, для бизнеса работают государственные программы поддержки на установку альтернативных источников энергии.

Есть достаточно различного оборудования, достаточно газа в наших хранилищах и достаточно угля на складах. "Бизнес также может импортировать электроэнергию, чтобы обезопасить себя от потенциальных отключений зимой", – отметил Шмыгаль.

К слову, в ДТЭК ранее сообщили, что Украина может пройти зиму и с минимальными отключениями, или вообще без них. Такой сценарий возможен в случае, если энергообъекты будут защищены от российских атак, а последствия – будут незначительными.