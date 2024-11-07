Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час виступу із представниками бізнесу на Київському міжнародному економічному форумі.

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Від чого залежатимуть графіки відключень світла взимку

Зараз ситуація під контролем, проведені всі необхідні ремонти, побудовано захист енергооб'єктів. Проходження зими залежить насамперед від інтенсивності російських атак на нашу енергосистему. Ми готуємося за всіма можливими напрямками,

– запевнив український прем'єр.

За його словами, наразі домовились про збільшення фізичного обсягу імпорту електроенергії з 1,7 до 2,1 гігавата. Також розв'язали питання щодо додаткового обсягу так званої аварійної підтримки. Водночас триває розбудова розподіленої генерації.

Зокрема, для бізнесу працюють державні програми підтримки на встановлення альтернативних джерел енергії.

Є вдосталь різного обладнання, достатньо газу в наших сховищах й достатньо вугілля на складах. "Бізнес також може імпортувати електроенергію, аби убезпечити себе від потенційних відключень взимку", – наголосив Шмигаль.

До слова, у ДТЕК раніше повідомили, що Україна може пройти зиму і з мінімальними відключеннями, або взагалі без них. Такий сценарій можливий у випадку, якщо енергооб'єкти будуть захищені від російських атак, а наслідки – будуть незначними.