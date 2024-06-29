Света может не быть по 12 часов: в Yasno спрогнозировали энергетическую ситуацию зимой

Вследствие многочисленных российских атак на наши энергетические объекты ситуация остается сложной, наше государство потеряло много генерации. Поэтому отключения света в Украине зимой могут длиться даже по 12 часов.

Однако, по словам генерального директора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко, это "базовый прогноз". Ведь ситуация может как улучшиться, так и ухудшиться.

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Отключения света зимой могут длиться 12 часов

Как пояснил Коваленко, реальные прогнозы на зиму нужно делать в конце августа 2024 года. Для этого сначала необходимо спрогнозировать дефицит, а также знать, какими будут вероятное потребление и генерация.

Он также отметил, что сейчас часть энергоблоков атомных электростанций в ремонте. Однако осенью они заработают, а, следовательно, выработка электроэнергии будет больше. В то же время продолжаются ремонтные работы на ГЭС и ТЭС.

Гендиректор Yasno также предположил, что генерация к осени увеличится, если не учитывать обстрелы, которые могут внести "коррективы". Впрочем, при этом зимой потребление электроэнергии больше всего.

Мой базовый прогноз – в энергосистеме будет дефицит около 30 – 35%. Что это означает для потребителей? Если запитают критическую инфраструктуру и уже потом будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз – 12 часов без света,

– заявил гендиректор.

Стоит учитывать и то, что ситуация может быть хуже, если не восстановят разрушенные мощности и не будет договоренности об импорте. В то же время ситуация может и улучшится, если восстановят все запланированное и температура будет благоприятная.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отмечал, что Украину ждет непростая ситуация в энергосистеме этой зимой. Сейчас энергетики разработают сразу несколько сценариев, которые помогут пройти этот этап.