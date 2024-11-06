Если не принимать во внимание возможные обстрелы и их последствия, ожидается, что эта зима пройдет без ограничений использования электроэнергии или с минимальными отключениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг члена Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко.

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При каких условиях возможны отключения

Минимальные отключения электроэнергии будут вводить при температуре до -5 градусов включительно. Если три и более дней температура воздуха составит -10 градусов и ниже, в системе может возникнуть дефицит электроэнергии.

При таких обстоятельствах однозначно существующего парка, учитывая темпы и графики восстановления, и соответственно импортного ресурса, который буквально неделю назад был увеличен до 2100 мегаватт, его все равно не хватит. И вот в такие критически холодные дни нас будут все же сопровождать графики ограничений,

– говорит Юрий Бойко.

Он отметил, что в зависимости от температуры в морозную погоду будут отключать свет от одной до трех очередей. Украина имеет "план Б" по электроснабжению, однако он мало чем отличается от такого же плана прошлого года с точки зрения набора мероприятий, которые необходимо принять.

Из-за российских обстрелов критической инфраструктуры украинская энергетическая система не способна производить достаточное количество электроэнергии. Россия массово атакует подстанции "Укрэнерго", что углубляет проблемы с энергетикой зимой.

Украина нуждается в помощи от западных партнеров и систем ПВО для защиты украинской энергосистемы. Только так можно остановить Россию и уменьшить последствия ее ракетных обстрелов.