Якщо не брати до уваги можливі обстріли та їх наслідки, очікується, що ця зима пройде без обмежень використання електроенергії або з мінімальними відключеннями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг члена Наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка.

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За яких умов можливі відключення

Мінімальні відключення електроенергії будуть запроваджувати при температурі до -5 градусів включно. Якщо три та більше днів температура повітря становитиме -10 градусів і нижче, в системі може виникнути дефіцит електроенергії.

За таких обставин однозначно існуючого парку, враховуючи темпи та графіки відновлення, і відповідно імпортного ресурсу, який буквально тиждень тому було збільшено до 2100 мегават, його все одно не вистачить. І от в такі критично холодні дні нас будуть все ж таки супроводжувати графіки обмежень,

– каже Юрій Бойко.

Він зазначив, що залежно від температури у морозну погоду будуть відключати світло від однієї до трьох черг. Україна має "план Б" щодо електропостачання, проте він мало чим відрізняється від такого ж плану минулого року з погляду набору заходів, які необхідно вжити.

Через російські обстріли критичної інфраструктури українська енергетична система не здатна виробляти достатню кількість електроенергії. Росія масово атакує підстанції "Укренерго", що поглиблює проблеми з енергетикою зимою.

Україна потребує допомоги від західних партнерів та систем ППО для захисту української енергосистеми. Лише так можна зупинити Росію та зменшити наслідки її ракетних обстрілів.