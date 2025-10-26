Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовводоканал.

Что известно о завершении работ на водопроводе во Львове?

Уже в 10:00 26 октября специалисты Львовводоканала установили новую трубу и проверили ее. Все эти действия позволили убедиться, что можно начать процесс подачи воды. Сейчас система постепенно наполняется, с контрольным стравливанием воздуха, чтобы обеспечить стабильное давление и чистоту воды в сети.

Опустошенные магистрали имеют длину более 30 километров, а потому для поступления воды всем потребителям нужно время. Специалисты прогнозируют, что если не будет новых повреждений, то все львовяне будут с водой примерно в 23:00 – 00:00.

К тому же Львивоболэнерго круглосуточно мониторит состояние системы и параметры давления, чтобы подача воды во все районы города восстановилась без осложнений.

Где во Львове и общине набрать воды?

Жители, в которых до сих пор нет воды, могут получить ее по следующим адресам:

улица Железнодорожная, 19;

улица Золотая, 26;

Брюховичи – вокзал;

улица Братьев Михновских, 33;

улица Шевченко, 60;

Рясна-Русская – ул. Малинова, 11 – 21;

улица Ожинова – Биберовича;

Рудно – ул. Огиенко;

улица Шевченко, 17 – 19 ("Британия").

Емкости для набора воды (три кубических метра) расположены на:

улица Величковского, 34 – 36;

улица Величковского, 50;

улица Шевченко, 388;

улица Шевченко, 348а (район 350);

улица Воздушная – Озерная;

улица Воздушная, 92;

улица Роксоляны, 57;

ул. Воздушная (возле церкви Святого Андрея).

Также для граждан доступны водоразборные устройства на гидрантах на улицах:

Турянского, 19;

Яцкова, 18;

Марка Вовчка, 41;

Морозенко – Одесская;

Широкая, 83.

