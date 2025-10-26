Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовводоканал.
Смотрите также Львов 3 суток частично без воды: в водоканале объяснили трудности ликвидации новой утечки
Что известно о завершении работ на водопроводе во Львове?
Уже в 10:00 26 октября специалисты Львовводоканала установили новую трубу и проверили ее. Все эти действия позволили убедиться, что можно начать процесс подачи воды. Сейчас система постепенно наполняется, с контрольным стравливанием воздуха, чтобы обеспечить стабильное давление и чистоту воды в сети.
Опустошенные магистрали имеют длину более 30 километров, а потому для поступления воды всем потребителям нужно время. Специалисты прогнозируют, что если не будет новых повреждений, то все львовяне будут с водой примерно в 23:00 – 00:00.
К тому же Львивоболэнерго круглосуточно мониторит состояние системы и параметры давления, чтобы подача воды во все районы города восстановилась без осложнений.
Где во Львове и общине набрать воды?
Жители, в которых до сих пор нет воды, могут получить ее по следующим адресам:
- улица Железнодорожная, 19;
- улица Золотая, 26;
- Брюховичи – вокзал;
- улица Братьев Михновских, 33;
- улица Шевченко, 60;
- Рясна-Русская – ул. Малинова, 11 – 21;
- улица Ожинова – Биберовича;
- Рудно – ул. Огиенко;
- улица Шевченко, 17 – 19 ("Британия").
Емкости для набора воды (три кубических метра) расположены на:
- улица Величковского, 34 – 36;
- улица Величковского, 50;
- улица Шевченко, 388;
- улица Шевченко, 348а (район 350);
- улица Воздушная – Озерная;
- улица Воздушная, 92;
- улица Роксоляны, 57;
- ул. Воздушная (возле церкви Святого Андрея).
Также для граждан доступны водоразборные устройства на гидрантах на улицах:
- Турянского, 19;
- Яцкова, 18;
- Марка Вовчка, 41;
- Морозенко – Одесская;
- Широкая, 83.
Что известно о проблемах с водой во Львове?
В городе Львов несколько суток частично было прекращено водоснабжение из-за масштабной аварии на магистральном водопроводе возле поселка Домажир. Аварийные бригады работали непрерывно, чтобы быстрее ликвидировать последствия. Без воды одновременно остались около 50 тысяч жителей, а это около 10% города.
Причиной проблемы называют новую утечку и падение давления в сети, что сделало невозможным нормальное водоснабжение.
Городской голова Андрей Садовый объяснил причину прорыва на водопроводе во Львове. Глава города отметил, что он очень старый, побудоввний еще в 1901 году – и это значительно повышает риск новых прорывов.