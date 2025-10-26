Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовводоканал.

Что известно о завершении работ на водопроводе во Львове?

Уже в 10:00 26 октября специалисты Львовводоканала установили новую трубу и проверили ее. Все эти действия позволили убедиться, что можно начать процесс подачи воды. Сейчас система постепенно наполняется, с контрольным стравливанием воздуха, чтобы обеспечить стабильное давление и чистоту воды в сети.

Опустошенные магистрали имеют длину более 30 километров, а потому для поступления воды всем потребителям нужно время. Специалисты прогнозируют, что если не будет новых повреждений, то все львовяне будут с водой примерно в 23:00 – 00:00.

К тому же Львивоболэнерго круглосуточно мониторит состояние системы и параметры давления, чтобы подача воды во все районы города восстановилась без осложнений.

Где во Львове и общине набрать воды?

Жители, в которых до сих пор нет воды, могут получить ее по следующим адресам:

  • улица Железнодорожная, 19;
  • улица Золотая, 26;
  • Брюховичи – вокзал;
  • улица Братьев Михновских, 33;
  • улица Шевченко, 60;
  • Рясна-Русская – ул. Малинова, 11 – 21;
  • улица Ожинова – Биберовича;
  • Рудно – ул. Огиенко;
  • улица Шевченко, 17 – 19 ("Британия").

Емкости для набора воды (три кубических метра) расположены на:

  • улица Величковского, 34 – 36;
  • улица Величковского, 50;
  • улица Шевченко, 388;
  • улица Шевченко, 348а (район 350);
  • улица Воздушная – Озерная;
  • улица Воздушная, 92;
  • улица Роксоляны, 57;
  • ул. Воздушная (возле церкви Святого Андрея).

Также для граждан доступны водоразборные устройства на гидрантах на улицах:

  • Турянского, 19;
  • Яцкова, 18;
  • Марка Вовчка, 41;
  • Морозенко – Одесская;
  • Широкая, 83.

Что известно о проблемах с водой во Львове?

  • В городе Львов несколько суток частично было прекращено водоснабжение из-за масштабной аварии на магистральном водопроводе возле поселка Домажир. Аварийные бригады работали непрерывно, чтобы быстрее ликвидировать последствия. Без воды одновременно остались около 50 тысяч жителей, а это около 10% города.

  • Причиной проблемы называют новую утечку и падение давления в сети, что сделало невозможным нормальное водоснабжение.

  • Городской голова Андрей Садовый объяснил причину прорыва на водопроводе во Львове. Глава города отметил, что он очень старый, побудоввний еще в 1901 году – и это значительно повышает риск новых прорывов.