Об этом 24 каналу заявил военный эксперт Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что россия прибегла к беспрецедентному ядерному террору, которого еще не было в истории.

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"Шантаж не срабатывает ни на нас, ни на наших партнерах"

Мусиенко отметил, что есть две опции относительно того, для чего россия использует Запорожскую АЭС. Во-первых, это шантаж из-за угроз ядерного терроризма против Украины.

По его словам, россия прибегла к беспрецедентному в истории ядерному террору, чего до сих пор не было. Ведь вооружение оккупантов находится непосредственно на ЗАЭС и рядом с ней. К тому же, российские военные постоянно обстреливают станцию.

Они видят, что этот шантаж не работает ни на нас, ни на наших партнеров. Поэтому прибегают ко второй форме шантажа – отключению ЗАЭС от общей энергосети Украины,

– заметил военный эксперт.

Да, подчеркнул он, захватчики фактически пытаются создать Украине экономические и энергетические проблемы. Теперь они постепенно зондируют сценарий, как это можно создать.

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"Позиция силы и ядерного сдерживания"

Мусиенко считает, что на то, что ЗАЭС снова подключили к сети, повлияло и заявление главы МИД Великобритании и кандидата на пост премьер-министра Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы.

По его мнению, единство Запада и серьезность сигналов, идущих с его стороны россии, срабатывают.

Позиция силы и ядерного сдерживания, позиция вообще сдерживания россии. Вот такие решительные заявления и готовность перейти к действиям работает гораздо лучше, чем глубокая обеспокоенность,

– подчеркнул военный эксперт.

Он считает, что россию дожали в вопросе визита на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ. И она прибудет на станцию. Ведь Украина заинтересована в том, чтобы делегация могла убедиться, насколько обеспечены все условия и безопасен ли радиационный фон и излучение.

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