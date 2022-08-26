Об этом 24 каналу заявил военный эксперт Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что россия прибегла к беспрецедентному ядерному террору, которого еще не было в истории.
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"Шантаж не срабатывает ни на нас, ни на наших партнерах"
Мусиенко отметил, что есть две опции относительно того, для чего россия использует Запорожскую АЭС. Во-первых, это шантаж из-за угроз ядерного терроризма против Украины.
По его словам, россия прибегла к беспрецедентному в истории ядерному террору, чего до сих пор не было. Ведь вооружение оккупантов находится непосредственно на ЗАЭС и рядом с ней. К тому же, российские военные постоянно обстреливают станцию.
Они видят, что этот шантаж не работает ни на нас, ни на наших партнеров. Поэтому прибегают ко второй форме шантажа – отключению ЗАЭС от общей энергосети Украины,
– заметил военный эксперт.
Да, подчеркнул он, захватчики фактически пытаются создать Украине экономические и энергетические проблемы. Теперь они постепенно зондируют сценарий, как это можно создать.
Мусиенко объяснил, зачем россия отключала ЗАЭС от электросети: смотрите видео
"Позиция силы и ядерного сдерживания"
Мусиенко считает, что на то, что ЗАЭС снова подключили к сети, повлияло и заявление главы МИД Великобритании и кандидата на пост премьер-министра Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы.
По его мнению, единство Запада и серьезность сигналов, идущих с его стороны россии, срабатывают.
Позиция силы и ядерного сдерживания, позиция вообще сдерживания россии. Вот такие решительные заявления и готовность перейти к действиям работает гораздо лучше, чем глубокая обеспокоенность,
– подчеркнул военный эксперт.
Он считает, что россию дожали в вопросе визита на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ. И она прибудет на станцию. Ведь Украина заинтересована в том, чтобы делегация могла убедиться, насколько обеспечены все условия и безопасен ли радиационный фон и излучение.
Провокации россии на Запорожской АЭС: что известно
- Весной оккупанты захватили Запорожскую атомную электростанцию. русские захватчики превратили ее в военную базу.
- 6 августа российские военные едва не попали по 174 контейнерам отработанного ядерного топлива. А 11 августа захватчики едва не попали в энергоблок на ЗАЭС.
- 13 августа оккупанты в очередной раз прибегли к провокациям на Запорожской АЭС. Из района парковой зоны в сторону атомной электростанции и промышленной территории велись обстрелы.
- Также стало известно, что россияне заминировали Запорожскую АЭС и цинично угрожают ее взорвать, если Украина вернет себе контроль над станцией.
- 18 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил готовность возглавить миссию на Запорожскую атомную электростанцию.
- 25 августа действия российских захватчиков повлекли за собой первое в истории полное отключение Запорожской АЭС. Несмотря на провокацию врага, уровень радиации в Энергодаре все еще в норме.
- На следующий день Запорожскую АЭС удалось подключить к энергосети. ЗАЭС заработала и производит электроэнергию для нужд Украины.
Обратите внимание – что делать при взрыве на АЭС: смотрите видео