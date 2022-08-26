Про це 24 каналу заявив військовий експерт Олександр Мусієнко. Він наголосив, що росія вдалася до безпрецедентного ядерного терору, якого ще не було в історії.
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"Шантаж не спрацьовує ні на нас, ні на наших партнерів"
Мусієнко зазначив, що є дві опції щодо того, для чого росія використовує Запорізьку АЕС. По-перше, це шантаж через загрози ядерного тероризму проти України.
За його словами, росія вдалася до безпрецедентного в історії ядерного терору, чого досі не було. Адже озброєння окупантів перебуває безпосередньо на ЗАЕС і поруч із нею. До того ж російські військові постійно обстрілюють станцію.
Вони бачать, що цей шантаж не спрацьовує ні на нас, ні на наших партнерів. Тому вдаються до другої форми шантажу – відключення ЗАЕС від загальної енергомережі України,
– зауважив військовий експерт.
Так, наголосив він, загарбники фактично намагаються створити Україні економічні й енергетичні проблеми. Нині вони поступово зондують сценарій, як це можна створити.
Мусієнко пояснив, навіщо росія відключала ЗАЕС від електромережі: дивіться відео
"Позиція сили і ядерного стримування"
Мусієнко вважає, що на те, що ЗАЕС знову під'єднали до мережі, вплинула й заява голови МЗС Великої Британії та кандидатки на пост прем'єр-міністра Ліз Трасс про готовність застосувати ядерну зброю у випадку загрози.
На його думку, єдність Заходу і серйозність сигналів, які йдуть з його боку росії, спрацьовують.
Позиція сили і ядерного стримування, позиція взагалі стримування росії. Ось такі рішучі заяви й готовність перейти до дій працює набагато краще, ніж глибоке занепокоєння,
– наголосив військовий експерт.
Він вважає, що росію дотисли в питанні візиту на Запорізьку АЕС місії МАГАТЕ. І вона таки прибуде на станцію. Адже Україна зацікавлена в тому, щоб делегація могла переконатися, наскільки забезпечені всі умови та чи безпечний радіаційний фон і випромінювання.
Провокації росії на Запорізькій АЕС: що відомо
- Навесні окупанти захопили Запорізьку атомну електростанцію. російські загарбники перетворили її на військову базу.
- 6 серпня російські військові ледь не влучили по 174 контейнерах відпрацьованого ядерного палива. А 11 серпня окупанти ледь не влучили в енергоблок на ЗАЕС.
- 13 серпня окупанти вкотре вдалися до провокацій на Запорізькій АЕС. З району паркової зони в бік атомної електростанції та промислової території велися обстріли.
- Також стало відомо, що окупанти замінували Запорізьку АЕС та цинічно погрожують її підірвати, якщо Україна поверне собі контроль над станцією.
- 18 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив готовність очолити місію на Запорізьку атомну електростанцію.
- 25 серпня дії російських загарбників спричинили перше в історії повне відключення Запорізької АЕС. Попри провокації ворога, рівень радіації в Енергодарі все ще в нормі.
- Наступного дня Запорізьку АЕС вдалося підключити до енергомережі. ЗАЕС запрацювала та виробляє електроенергію для потреб України.
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