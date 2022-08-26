Про це 24 каналу заявив військовий експерт Олександр Мусієнко. Він наголосив, що росія вдалася до безпрецедентного ядерного терору, якого ще не було в історії.

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"Шантаж не спрацьовує ні на нас, ні на наших партнерів"

Мусієнко зазначив, що є дві опції щодо того, для чого росія використовує Запорізьку АЕС. По-перше, це шантаж через загрози ядерного тероризму проти України.

За його словами, росія вдалася до безпрецедентного в історії ядерного терору, чого досі не було. Адже озброєння окупантів перебуває безпосередньо на ЗАЕС і поруч із нею. До того ж російські військові постійно обстрілюють станцію.

Вони бачать, що цей шантаж не спрацьовує ні на нас, ні на наших партнерів. Тому вдаються до другої форми шантажу – відключення ЗАЕС від загальної енергомережі України,

– зауважив військовий експерт.

Так, наголосив він, загарбники фактично намагаються створити Україні економічні й енергетичні проблеми. Нині вони поступово зондують сценарій, як це можна створити.

Мусієнко пояснив, навіщо росія відключала ЗАЕС від електромережі: дивіться відео

"Позиція сили і ядерного стримування"

Мусієнко вважає, що на те, що ЗАЕС знову під'єднали до мережі, вплинула й заява голови МЗС Великої Британії та кандидатки на пост прем'єр-міністра Ліз Трасс про готовність застосувати ядерну зброю у випадку загрози.

На його думку, єдність Заходу і серйозність сигналів, які йдуть з його боку росії, спрацьовують.

Позиція сили і ядерного стримування, позиція взагалі стримування росії. Ось такі рішучі заяви й готовність перейти до дій працює набагато краще, ніж глибоке занепокоєння,

– наголосив військовий експерт.

Він вважає, що росію дотисли в питанні візиту на Запорізьку АЕС місії МАГАТЕ. І вона таки прибуде на станцію. Адже Україна зацікавлена в тому, щоб делегація могла переконатися, наскільки забезпечені всі умови та чи безпечний радіаційний фон і випромінювання.

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